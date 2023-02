Google lance le service Internet 5 Gig dans trois villes pour 125 $/mois

Qu’est-ce qui vient de se passer? Google déploie un nouveau niveau Internet fibre haut débit dans certaines régions qui offrira des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques ultra rapides. Le nouveau service Internet 5 Gig de Google est lancé à West Des Moines, à Kansas City et dans la région métropolitaine de Salt Lake City. Le géant de la recherche a lancé un appel ouvert à des testeurs de confiance en octobre pour tester ses produits de fibre 5 Gig et 8 Gig.

L’offre 5 Gig est livrée avec un routeur Wi-Fi 6, jusqu’à deux extensions de maillage et une installation professionnelle pour 125 $ par mois. Le bundle comprend également l’installation d’une socket fibre optique 10 Gig afin que les utilisateurs soient configurés pour des vitesses encore plus élevées sur la route.

Nick Saporito, responsable des produits multi-gig et commerciaux chez Google, a déclaré que le nouveau service est conçu pour répondre aux demandes des gros utilisateurs d’Internet, y compris les professionnels de la création qui travaillent dans le cloud ou avec des fichiers volumineux, ainsi que les ménages comptant de nombreux utilisateurs d’Internet.

Dans son article d’octobre, Google recherchait également des testeurs pour son service Internet 8 Gig. Saporito a confirmé que le service est toujours « à l’horizon », mais n’a pas précisé quand il pourrait être disponible. Dans le premier message, Google a déclaré que le service 8 Gig coûterait 150 $ par mois.

Google n’est pas le seul FAI à proposer la fibre jusqu’au domicile, ni le seul à travailler sur des solutions ultra-rapides. Les produits de fibre 1 Gig sont semi-courants dans de nombreuses régions du pays et d’autres comme Optimum construisent leur réseau pour prendre en charge les forfaits 5 Gig. Une vérification rapide sur le site Web de Frontier montre qu’ils ont également un produit 5 Gig disponible dans certaines régions. Les parties intéressées peuvent saisir leur adresse pour vérifier la disponibilité.

5 Gig va être exagéré pour la plupart des foyers en ce moment, mais il est toujours agréable que l’option existe à un prix raisonnable. De tels services ouvrent également la voie à de futures innovations qui semblent absolument dingues tout de suite.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :