Ce concept visualise à quoi pourrait ressembler iOS 17, en mettant l’accent sur le raffinement

iOS 16 est sorti en septembre 2022. Il a apporté de nombreux changements visuels à l’iPhone et a également changé la façon dont nous interagissons avec lui, en particulier l’écran de verrouillage. Cette mise à jour concernait la personnalisation et la personnalisation. Il a apporté des fonctionnalités telles que la personnalisation de l’écran de verrouillage, les widgets, la possibilité de modifier et d’annuler des messages, et bien plus encore. Alors, qu’est-ce qu’Apple pourrait bien avoir en réserve pour iOS 17 ? Parker Ortolani est de retour avec de nouveaux concepts et rendus de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir d’iOS, et il semble que le raffinement soit le nom du jeu.

iOS 17 – personnalisations supplémentaires

Parker a posté sa vision de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir d’iOS, et il semble que ce soit plus une année de raffinement qu’une année d’évolution. Si la personnalisation était le thème d’iOS 16, alors une personnalisation plus poussée et une interactivité sans friction sont le thème d’iOS 17.

iOS 17 apportera très probablement encore plus de personnalisation à vos configurations d’écran de verrouillage. L’année dernière, nous avons eu la possibilité de changer la police à l’heure, d’ajouter quelques widgets et même de définir différents écrans de verrouillage pour différents modes de mise au point. iOS 17 devrait amener cela au niveau supérieur avec plus de polices et de widgets. Avoir la possibilité de télécharger éventuellement d’autres polices, puis de les utiliser pour votre horloge de verrouillage d’écran serait un excellent ajout. Enfin, vous avez également la possibilité de partager pleinement votre écran de verrouillage avec d’autres. Cela pourrait créer un petit marché où les utilisateurs d’iPhone pourraient réellement vendre numériquement leurs configurations uniques d’écran de verrouillage, comme lorsque la fonction d’icône personnalisée a pris le relais. J’aimerais que cette fonctionnalité ait lieu. Je m’inspire des écrans de verrouillage d’autres personnes, donc pouvoir les partager serait idéal.

Écran de verrouillage iOS 17

Nouvelles bannières de notification

Il semble que Parker pense qu’iOS 17 apportera une nouvelle interface utilisateur aux bannières de notification et à la manière dont il interagit avec Dynamic Island. Personnellement, je pense que le nouveau look est génial, mais il semble que d’autres ne soient pas fans. Pour moi, il est logique de donner aux notifications la même forme que l’île dynamique – en forme de pilule et plus pétillante. L’autre aspect des notifications qui pourrait être mis à jour est en fait l’utilisation de l’opacité pour aider à l’organisation des notifications. Plus cette notification est ancienne, plus elle devient opaque, ce qui indique qu’il ne s’agit plus de la première notification. Je peux également voir que cela est adopté pour les types de notifications, où plus l’importance est élevée, plus la notification est audacieuse.

Notifications iOS 17

Les activités en direct et les widgets arrivent sur l’écran d’accueil

iOS 16 a apporté la nouvelle fonctionnalité Live Activities à nos iPhones. Cela nous permet d’avoir un widget actif qui nous montre des informations et des données en temps réel en fonction de l’application qui l’utilise. Vous pouvez voir à quelle distance se trouve votre Uber en temps réel ou voir le score du match de basket. Les activités en direct ne sont affichées que sur l’écran de verrouillage. iOS 17 pourrait nous permettre d’avoir une section de l’écran d’accueil contenant un carrousel d’activités en direct. Très similaire à la façon dont nous pouvons créer une pile intelligente de widgets de l’écran d’accueil, il vous suffit de parcourir vos activités en direct jusqu’à la plus pertinente pour le moment.

Une autre idée mise en avant par Parker est qu’Apple pourrait apporter des widgets d’écran de verrouillage à l’écran d’accueil. Vous remarquerez peut-être que les widgets de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage sont différents dans leur apparence et dans l’endroit où ils peuvent être utilisés. Pouvoir ajouter des widgets d’écran de verrouillage à l’écran d’accueil est quelque chose qu’Apple pourrait facilement implémenter.

Siri rattrape la concurrence

Siri a toujours été connu comme le deuxième (voire le troisième) violon en matière d’assistants intelligents. Google a toujours été le roi là-bas, Alexa a une abondance d’utilisateurs dont il apprend constamment, et maintenant Bing a commencé à se développer avec l’ajout de ChatGPT ; l’amélioration de Siri devrait être d’une grande importance pour Apple, ce qui peut se faire de plusieurs manières.

Parker suggère de faire de Dynamic Island la zone où vit Siri. Chaque fois que Siri est invoqué, il viendra de Dynamic Island. L’ajout de petits repères visuels comme une étiquette « écoute » ou « vous avez dit » pour faire savoir à l’utilisateur ce que Siri fait activement serait un ajout bienvenu. Le fait de pouvoir lancer des mini-versions d’une application comme une note rapide directement depuis Siri améliorera également l’expérience utilisateur.

Conclusion

Parker fait un excellent travail en mettant en évidence certaines mises à jour et fonctionnalités réalistes qui pourraient venir sur iOS 17. Le mot-clé est réaliste. Nous avons appris qu’Apple mettait une grande partie de sa puissance de R&D dans un supposé casque VR/AR en 2023 ; cela indique qu’il y aura moins d’innovation en ce qui concerne iOS, iPadOS et MacOS. C’est pourquoi je pense également qu’iOS 17 consistera principalement à affiner toutes les fonctionnalités qu’ils ont publiées avec iOS 16.

Il y a également eu des rapports selon lesquels iOS 16 a été une énorme décharge de batterie et quelques bugs persistants et autres désagréments auxquels les utilisateurs ne faisaient pas face lorsqu’il s’agissait d’iOS 15. iOS 15 était incroyablement stable et offrait une excellente optimisation de la durée de vie de la batterie. C’est le type d’amélioration auquel nous devrions nous attendre avec iOS 17 – affiner la mise à jour riche en fonctionnalités d’iOS 16.

Que pensez-vous de cette notion ? Est-ce réaliste ? Pensez-vous qu’Apple apportera plus à la table ? Qu’est-ce que vous voulez personnellement voir d’iOS 17 ? Que pensez-vous de la nouvelle forme de notification ? Dans l’ensemble, je pense que ce sont des ajouts bienvenus, mais j’espère qu’Apple nous donnera cette fonctionnalité « One More Thing » pour iOS 17. Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :