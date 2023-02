Elon Musk quittera ses fonctions de nouveau PDG de Twitter

2023 sera une année pleine de surprises ; ici, nous en avons un à partager avec vous. Elon Musk est actuellement le PDG de Twitter après l’avoir acheté pour une belle somme l’année dernière. S’adressant au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï via une liaison vidéo, Elon Musk a déclaré qu’il devait stabiliser l’organisation.

Le PDG de Twitter dit par ailleurs qu’il doit s’assurer que l’entreprise est en bonne santé financière. Par la suite, il trouvera quelqu’un de très compétent pour superviser toutes les opérations de l’entreprise.

La recherche d’Elon Musk pour un nouveau PDG de Twitter :

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un prétend quitter la direction de l’entreprise. Cette dernière liberté d’expression autoproclamée d’Elon Musk réserve bien des surprises aux internautes. La première est que le milliardaire quittera ses fonctions de PDG de Twitter d’ici la fin de cette année. Selon les rapports, le milliardaire s’est entretenu avec Bloomberg et a déclaré que la société recherchait activement la bonne personne pour occuper le poste supérieur.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





De plus, nous pouvons nous attendre à la transition à la fin de 2023. Il y a une raison importante derrière cela. Elon Musk a navigué sur deux bateaux – Twitter et SpaceX. Elon Musk a été occupé avec Twitter ; par conséquent, certains investisseurs ont besoin de plus de confiance. De plus, le propriétaire de l’entreprise doit rendre plus de visites à Tesla pour que les choses fonctionnent.

Selon les rapports, il dit que Tesla et SpaceX nécessitent moins de travail pour fonctionner. Le milliardaire a qualifié la plate-forme de médias sociaux de « start-up à l’envers » lors de la conversation par liaison vidéo avec le ministre des affaires du cabinet des Émirats arabes unis. Cependant, le réseau de médias sociaux a encore un long chemin à parcourir. Il faut beaucoup de travail pour atteindre une position stable.

Étonnamment, le nouveau PDG de Twitter travaille sept jours sur sept avec six heures de sommeil. De plus, il veut atteindre une semaine de travail de seulement 80 heures. Donc, c’est ce que font les gens qui réussissent, faites un changement dans votre vie et soyez ce que vous avez toujours voulu être.