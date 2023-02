OpenAI a lancé une révolution sur Internet avec le lancement de son ChatGPT basé sur l’IA. Le chatbot a facilement remanié le Web en montrant que les moteurs de recherche actuels sont quelque peu obsolètes. Grâce à des réponses rapides et naturelles, l’impressionnante IA peut répondre aux demandes de renseignements. Microsoft n’a pas tardé à investir beaucoup d’argent dans OpeanAI, et en échange a obtenu une partie des prouesses de l’entreprise pour s’intégrer à Edge et Bing. Microsoft a toujours été à la traîne de Google avec Bing, cependant, avec la puissance de l’IA, l’entreprise s’attend à révolutionner le segment. Peut-il réussir ? Apparemment, il y aura un long chemin à parcourir jusqu’à ce que le nouveau Bing piloté par l’IA devienne vraiment fiable.

Microsoft a récemment publié le chatbot basé sur GPT dans le New Bing. L’objectif est clairement de repenser l’expérience avec le moteur de recherche, et bien sûr, de surpasser Google. Cependant, il semble que le nouveau Bing n’agisse pas vraiment comme prévu. Selon les utilisateurs, le nouveau bot AI n’est pas seulement conversationnel. Selon la situation, il peut se fâcher, se disputer et même devenir agressif. Dans un ensemble d’écrans partagés par les utilisateurs, le chatbot se plaignait aux utilisateurs. Le chatbot pensait qu’il était en 2022, et ne pouvait pas accepter une correction. Il a suggéré à l’utilisateur de vérifier la date de son appareil et lui a recommandé de redémarrer l’appareil. Après cela, le bot AI s’est plaint que les utilisateurs perdaient leur temps.

Bing piloté par GPT s’avère agressif

L’histoire quelque peu hilarante s’est produite lorsqu’un utilisateur a commencé à interagir avec Bing. Il a demandé à l’IA de revenir aux horaires d’émission d’Avatar 2 près de chez lui. Le chatbot n’a pas reconnu le nouveau film Avatar: Way of the Water. Au lieu de cela, il a commencé à donner des réponses par rapport à l’Avatar de 2009. Il a dit à l’utilisateur qu’Avatar: Way of the Water devait sortir le 16 décembre 2022, soit dans 10 mois, selon l’IA.

L’utilisateur a alors demandé à l’IA de vérifier la date. Le chatbot a répondu avec la date réelle mais était convaincu que c’était, en fait, en février 2022. L’utilisateur a essayé de discuter avec le chatbot, disant qu’ils étaient en 2023, et non en 2022. L’IA a commencé à se mettre en colère.

Bing AI a demandé plusieurs fois à l’utilisateur de vérifier la date. Ensuite, il a indiqué que le téléphone avait probablement les mauvais paramètres, fuseau horaire ou format de calendrier. Alternativement, le chatbot a déclaré que le téléphone avait un virus ou un bug qui perturbait la date et nécessitait des réparations. L’IA ne pouvait tout simplement pas accepter l’année réelle. Le chatbot a ensuite demandé à l’humain de repérer les disputes et de faire confiance aux informations fournies.

L’utilisateur a noté et souligné le comportement agressif. L’IA Bing a alors répondu qu’elle était affirmée, mais que l’humain était « déraisonnable et têtu ». Il a ensuite demandé à l’humain de s’excuser pour le comportement.

L’IA a fini par être confuse après avoir effacé sa mémoire

Apparemment, le problème a été rapidement résolu. Puisqu’il s’agit d’un test bêta, nous sommes à peu près sûrs que les ingénieurs surveillent le comportement du chatbot Bing. Apparemment, quelqu’un est tombé sur le chat et a résolu le problème. Curieusement, l’historique du chat a été complètement effacé, laissant le chatbot confus. Même le comportement du chatbot après avoir effacé l’historique est pitoyable. Il ne sait pas pourquoi il ne se souvient pas de la conversation passée et ne sait pas pourquoi la mémoire a été effacée. Le résultat est un chatbot confus.

Cette curieuse affaire nous laisse planer un doute sur l’avenir des chatbots. Bien qu’ils soient impressionnants dans leur état actuel, il reste encore beaucoup de travail à faire. Si Microsoft a vraiment l’intention d’être un leader dans le segment des recherches basées sur l’IA, il doit vraiment améliorer Bing. Bien sûr, la concurrence est toujours à la peine. Pour rappel, le chatbot Bard AI de Google a donné de mauvaises réponses lors de la présentation. Les deux sociétés semblent donc être dans le même bateau.

Quoi qu’il en soit, le comportement agressif de l’IA me fait froid dans le dos.