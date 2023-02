Le ministère américain de la Justice intensifie l’enquête antitrust d’Apple : « ajout d’avocats plaidants » et « recherche de plus de données »

Le ministère américain de la Justice intensifie son enquête antitrust sur Apple, selon un nouveau rapport publié mercredi. L’enquête a débuté en 2019, les régulateurs se concentrant sur la question de savoir si les règles et pratiques de l’entreprise Apple sont anticoncurrentielles et étouffent les concurrents…

Le rapport d’aujourd’hui provient du Wall Street Journal et indique que le ministère de la Justice a » intensifié ses travaux ces derniers mois sur la rédaction d’une éventuelle plainte antitrust contre Apple « .

Il continue en disant que l’enquête elle-même s’est « intensifiée » au sein du DOJ. Les supérieurs ont affecté plus d’avocats plaidants à l’affaire et augmenté les demandes de documents et de consultations avec d’autres entreprises.

L’enquête arrive au point où les enquêteurs cherchent des moyens d’impliquer Jonathan Kanter, le chef de la division antitrust du DOJ. Comme l’ont indiqué des rapports précédents, Kanter représentait des opposants à Apple, notamment Spotify, Tile, Match et Basecamp, avant de rejoindre le DOJ.

La portée de l’enquête est large, axée non seulement sur la question de savoir si l’App Store d’Apple enfreint les règles antitrust, mais également sur la manière dont iOS lui-même peut étouffer la concurrence des développeurs extérieurs :

L’enquête du ministère de la Justice porte en partie sur les politiques d’Apple régissant les logiciels tiers mobiles sur ses appareils, qui ont fait l’objet d’une grande partie des critiques ciblant les pratiques concurrentielles d’Apple. Le département cherche également à savoir si le système d’exploitation mobile d’Apple, iOS, fonctionne de manière anticoncurrentielle en favorisant ses propres produits par rapport à ceux de développeurs extérieurs, ont déclaré les sources.

Il n’y a toujours pas de détails sur le moment exact où le ministère de la Justice pourrait déposer sa plainte antitrust officielle contre Apple. Une fois que cela se produira, ce sera une bataille longue et interminable entre Apple et les régulateurs.

