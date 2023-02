Moto G Stylus 2023 pose dans un rendu qui fuit

La gamme Motorola G Stylus existe depuis un certain temps. L’appareil n’est pas comparable au Samsung Galaxy Note ou Ultra en termes de fonctionnalités. Il a juste un stylet intégré et quelques applications de notes. Même ainsi, il semble bien se vendre et Motorola a réussi à maintenir la gamme en vie. Maintenant, la marque se prépare pour une nouvelle génération baptisée Moto G Stylus 2023. Oui, les éditions annuelles sont la façon la moins inspirée de nommer les smartphones, mais nous ne pouvons pas changer cela. L’appareil est apparu dans un nouveau rendu divulgué qui confirme certains de ses détails.

Fuite des détails du Moto G Stylus 2023

Le Moto G Stylus 2023 a émergé dans un nouveau rendu grâce à OnLeaks. L’appareil a un design très milieu de gamme, donc Motorola ne s’écarte pas de la catégorie. L’appareil dispose d’un écran perforé et le dos a le design classique de Moto G. Nous avons une configuration à double caméra avec une caméra principale de 50 MP en tête. Considérant qu’il s’agit probablement d’un téléphone économique, nous nous attendons à ce que la caméra secondaire ne soit qu’un capteur de profondeur.

Bien sûr, la fonction signature de la série est de retour, il y a un stylet intégré. Le Moto G Stylus 2023 apporte également un port USB Type-C et une prise audio 3,5 mm. Compte tenu du rendu, cet appareil a fui l’année dernière sous le nom de « Motorola Genève ». Pour ceux qui ne le savent pas, Motorola aime donner des noms de code fantaisistes basés sur la localisation pour les téléphones inédits. Selon la fuite, le téléphone contiendra jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Puisqu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme, nous nous attendons également à ce qu’il apporte les coloris Black Beauty et Crystal Grey. Enfin, il devrait être disponible en variantes 4G et 5G. Il y aura donc des processeurs différents pour chacun.

Nous ne savons pas exactement quand Motorola lancera le Moto G Stylus 2023. La société a lancé de nombreux téléphones de la série Moto G le mois dernier, et d’autres viendront bientôt. Nous attendons plus de nouvelles dans les semaines à venir. Avec l’avènement du MWC 2023, la société pourrait proposer certaines versions. Le Moto G Stylus 2023 devrait obtenir une version plus silencieuse, après tout, les projecteurs seront braqués sur la prochaine série Motorola Edge 40.