Nous n’avons pas assez peur de la guerre nucléaire : une étude montre combien de morts elle causerait

Un nouveau sondage a montré que nous ne sommes pas pleinement conscients des horreurs de l’hiver nucléaire, déclenchées par une guerre totale avec des armes atomiques. L’étude montre ses conséquences apocalyptiques.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a exactement un an, on a parlé à maintes reprises du risque potentiel d’éclatement de la Troisième Guerre mondiale, de l’utilisation possible d’armes atomiques sur le champ de bataille. La nouvelle du déploiement de certains navires russes en mer Baltique armés d’ogives nucléaires tactiques dévastatrices n’arrive que ces jours-ci. Bien qu’au cours de ces 12 mois, le spectre de l’holocauste nucléaire m’ait donné des frissons, la plupart du temps, les commentaires à ce sujet ont été rassurants : « Cela n’arrivera jamais », « Personne n’aura le courage d’appuyer sur le bouton rouge » , et ainsi de suite. Pourtant, cette année encore, les aiguilles de l’horloge de la fin du monde ont été déplacées à seulement 90 secondes de minuit, une représentation symbolique de la fin de la civilisation humaine, provoquée par nos propres mains. Nous n’avions jamais été aussi près du gouffre, pas même pendant la guerre froide.

Mais sommes-nous suffisamment conscients de ce qui pourrait arriver ? Apparemment non, comme le démontre une récente étude du Centre for the Study of the Existential Risk (CSER) de l’Université de Cambridge, dirigée par le professeur Paul Ingram et basée sur une enquête spécifique menée aux États-Unis et au Royaume-Uni. En fait, les résultats montrent une méconnaissance des risques que nous courons, sans doute aussi du fait des presque 80 ans de paix (du moins sur nos territoires) suite à la Seconde Guerre mondiale et surtout de la « dilution » de la Guerre froide , au cours de laquelle la menace nucléaire est devenue résolument cohérente. L’étude menée par Ingram et ses collègues a voulu tester la connaissance des risques d’un hiver nucléaire, le changement climatique dévastateur déclenché par le nuage de poussière et de débris projeté dans le ciel par des explosions atomiques, capables d’obscurcir le Soleil pendant une décennie. Une étude récente menée par des scientifiques de la Louisiana State University a montré que l’holocauste nucléaire déclencherait d’énormes incendies, ferait chuter les températures, détruirait les cultures et les chaînes alimentaires, entraînant un effondrement pur et simple des écosystèmes.

Les scientifiques dirigés par le professeur Ingram ont interrogé un total de 3 000 personnes, 1 500 Britanniques et 1 500 Américains. Seuls 3,2 % des premiers et 7,5 % des seconds avaient entendu parler des conséquences de l’hiver nucléaire dans les médias et étaient conscients de ses effets dévastateurs. Un pourcentage un peu plus élevé avait un souvenir historique lié aux événements des années 1980, alors que très peu en avaient lu dans des articles scientifiques récents. En termes simples, ils n’étaient pas suffisamment informés sur la façon dont une guerre nucléaire peut être catastrophique.

Cela est également démontré par les réponses à une question précise de l’enquête : si la Russie devait attaquer l’Ukraine avec des bombes nucléaires, approuveriez-vous une riposte avec les mêmes armes ? Parmi les réponses, environ 1 sur 5 approuverait, mais les pourcentages étaient plus faibles (jusqu’à 16%) dans un groupe qui a vu des infographies sur les conséquences de la guerre nucléaire. Cela suggère que nous ne sommes pas conscients des effets catastrophiques d’un holocauste nucléaire et que ce n’est que si nous sommes informés que ce risque peut être réduit. Les conséquences de l’holocauste nucléaire présentées aux participants ont été tirées de l’étude « Insécurité alimentaire mondiale et famine dues à la réduction des cultures, de la pêche marine et de la production animale en raison de la perturbation climatique due à l’injection de suie de guerre nucléaire » menée en 2022 par des scientifiques de l’Université Rutgers et publiée dans Nature en août. Les voici en détail :

Une guerre nucléaire menée avec 100 ogives nucléaires de 15 kilotonnes causerait 27 millions de morts directement liées aux explosions ; il projetterait 5 millions de tonnes de cendres et de débris dans l’air ; il abaisserait la température moyenne de 1,3°C ; cela entraînerait une baisse de 7 % des rendements agricoles mondiaux ; et ferait mourir de faim 225 millions de personnes.

Une guerre nucléaire menée avec 250 grosses ogives nucléaires de 100 kilotonnes causerait 127 millions de morts de causes directes ; il projetterait 37 millions de tonnes de poussière dans le ciel ; il ferait chuter la température moyenne de 5,5°C ; cela entraînerait une chute des rendements agricoles mondiaux de 42 % ; et ferait mourir de faim 2,2 milliards de personnes.

Une guerre nucléaire totale causerait la mort directe de 400 millions de personnes ; il projetterait 150 millions de tonnes de cendres et de débris dans le ciel ; il abaisserait la température moyenne de 12°C ; cela entraînerait une chute des rendements agricoles mondiaux de 88 % ; et ferait mourir de faim plus de 5 milliards de personnes. Cela indique qu’environ un tiers de la population humaine mondiale survivrait à l’hiver nucléaire, soit 3 milliards de personnes, étant donné qu’en novembre de l’année dernière, nous étions 8 milliards.

« Nous sommes confrontés à un plus grand risque de conflit nucléaire en 2023 que ce que nous avons connu depuis le début des années 1980. Pourtant, il y a peu de connaissances publiques ou de débats sur les conséquences à long terme inimaginables d’une guerre nucléaire pour la planète et les populations mondiales, », a déclaré le professeur Ingram dans un communiqué de presse. « Les idées sur l’hiver nucléaire proviennent principalement d’une mémoire culturelle persistante, comme s’il s’agissait de quelque chose d’historique, plutôt que d’un risque horriblement contemporain. Bien sûr, il est pénible d’envisager des catastrophes à grande échelle, mais les décisions doivent prendre en compte toutes les conséquences potentielles, pour minimiser le risque. Toute stabilité au sein de la dissuasion nucléaire est compromise si elle est basée sur des décisions qui ignorent les pires conséquences de l’utilisation des armes nucléaires », a commenté le scientifique. L’espoir est que personne ne décide vraiment d’appuyer à nouveau sur ce bouton rouge.

