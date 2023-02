Motorola Edge 40 Pro passe par Geekbench avec 12 Go de RAM

Motorola a une fois de plus réussi à être parmi les premières marques à lancer un téléphone avec le dernier SoC phare de Qualcomm. En décembre dernier, la marque a présenté le Moto X40. Comme d’habitude, la série X devrait être renommée en série Edge sur les marchés mondiaux. Selon les rumeurs, le Moto X40 recevra bientôt un nouveau traitement et deviendra le Motorola Edge 40 Pro. Ce vaisseau amiral supposé vient d’être repéré sur la base de données Geekbench.

Les spécifications du Motorola Edge 40 Pro ne sont pas exactement un mystère. Cependant, il est bon de voir Geekbench confirmer les théories. Le téléphone contient la carte mère « rtwo » qui représente le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Le téléphone a marqué 1 480 points dans le score monocœur et 4 889 points dans le département multicœur. À noter que ce score est basé sur le Geekbench 5 et non sur le dernier Geekbench 6.

Le score Geekbench montre le Motorola Edge 40 Pro avec 12 Go de RAM, qui est probablement le modèle supérieur. Le Moto X40 a une option de base avec 8 Go de RAM, nous nous attendons donc à ce que l’Edge 40 Pro soit également vendu dans cette configuration. Le X40 vend des versions de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Nous sommes curieux de voir si les trois options atteindront les marchés mondiaux. Enfin, le téléphone fonctionne sous Android 13, mais ce n’est pas vraiment une grande surprise.

Motorola Edge 40 Pro

Puisque nous savons déjà ce que le Motorola X40 a en réserve, il n’est pas difficile de deviner les spécifications du Motorola Edge 40 Pro. Le téléphone conservera probablement le panneau OLED de 6,5 pouces avec 2 400 x 1 080 pixels. La résolution n’est pas la plus élevée parmi les produits phares, mais le taux de rafraîchissement est super impressionnant à 165 Hz. En fait, alors que d’autres marques recherchent la résolution, Motorola propose un taux de rafraîchissement que l’on ne trouve que parmi les téléphones de jeu.

Sous le capot, le Motorola Edge 40 Pro embarquera le Snapdragon 8 Gen 2. Le téléphone dispose d’une matrice à trois caméras avec un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, un ultra large de 50 MP et un téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 2x. Il y a aussi un jeu de tir selfie de 60 MP et une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire rapide de 125 W.

Pour l’instant, il n’y a pas de mot officiel sur la sortie du Moto Edge 40 Pro, mais nous attendons quelque chose pour le MWC 2023. À noter qu’un Motorola Edge 40 sera probablement à côté.