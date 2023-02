Comment réparer iOS 16 bloqué sur l’écran noir du problème de la mort

iOS 16 est la dernière version pour iPhone et elle est livrée avec de nombreuses fonctionnalités qui rendent l’iOS encore meilleur. La dernière mise à jour iOS est géniale et tout, mais il y a aussi eu quelques bugs majeurs. Cependant, Apple ne prend pas beaucoup de temps pour publier des correctifs. Semblable à d’autres versions d’iOS, il est possible que le problème d’écran noir d’iOS 16 puisse apparaître à n’importe qui. Si vous rencontrez le même problème, cet article vous aidera à résoudre le problème d’iOS 16 bloqué sur l’écran noir de la mort avec de nombreuses méthodes utiles.

Dans cet article, vous connaîtrez sa cause et les meilleures solutions pour récupérer votre iPhone sans effort.

Problème d’écran noir de la mort sur iOS 16 – Raisons

Il est important de connaître les principales causes du problème d’écran noir de la mort d’iOS afin d’éviter de tels problèmes. Il y a plusieurs raisons que vous verrez ci-dessous. De nombreuses personnes perdent leurs données à cause de ce problème. Et donc, il est important de connaître les raisons afin que vous puissiez jouer votre rôle pour éviter ce type de problèmes. Énumérons tous les scénarios pour éviter que le problème ne se produise. La liste des causes est la suivante :

Tout problème matériel, y compris les dommages aux composants physiques ou internes, provoque un écran noir de la mort.

Tout problème logiciel car parfois le logiciel est corrompu à cause de fichiers indésirables.

Ce problème peut également survenir en raison d’outils tiers qui importent des fichiers nuisibles pour infecter votre appareil.

Lorsque la batterie de votre téléphone est épuisée.

Cela peut être dû à la chute de votre téléphone.

Comment résoudre le problème d’écran noir de la mort d’iOS 16

De nombreuses solutions sont disponibles sur internet pour récupérer votre iPhone sous iOS 16 bloqué sur écran noir, mais nous vous guiderons avec les plus efficaces. Commençons le guide avec des étapes simples pour récupérer votre téléphone de la manière la plus rapide.

Utiliser un outil tiers de récupération du système iOS – iMyFone Fixppo

Outre toutes les solutions générales, il y aura toujours une solution unique qui peut aider dans divers scénarios. Dans cette solution, nous utiliserons un outil de récupération système tiers pour réparer votre iPhone.

iMyFone Fixppo est l’outil que nous allons utiliser pour récupérer l’iPhone de l’écran noir de la mort. Il peut réparer votre iPhone sans perdre un seul fichier. L’outil dispose de 4 modes de récupération, et chacun a son objectif différent pour traiter les problèmes.

L’outil est sécurisé et sûr à utiliser et il est compatible avec toutes les versions d’iOS, y compris iOS 16. Les plans tarifaires d’iMyFone Fixppo sont les suivants :

Forfait 1 mois Forfait 1 an Régime à vie 49,95 $ avec prise en charge pour connecter 1 appareil iOS 59,95 $ avec prise en charge d’un appareil iOS 69,95 $ avec prise en charge pour connecter 5 appareils

Étape 1:

Télécharger iMyFone Fixppo et installez-le sur votre PC.

Étape 2:

Appuyez sur le mode standard et connectez immédiatement votre appareil iOS via le câble d’origine. Veuillez déverrouiller votre téléphone pour établir les connexions.

Étape 3:

Si le téléphone ne se connecte pas, essayez de le mettre en mode DFU en suivant les instructions de l’image.

Étape 4:

Sélectionnez le modèle de périphérique et la version du micrologiciel. Cliquez sur le bouton Télécharger en bas au centre.

Étape 5 :

Appuyez sur le bouton Démarrer en bas. Veuillez patienter quelques minutes jusqu’à ce qu’il affiche une alerte de succès sur votre écran.

Chargez votre iPhone

Étant donné que l’une des raisons du problème d’écran noir de la mort d’iOS est l’épuisement complet de la batterie, il est toujours important d’essayer d’abord des méthodes simples. Je fais ici référence à l’une des solutions les plus simples qui est la connexion de votre iPhone au chargeur.

Une fois connecté, laissez votre iPhone jusqu’à ce qu’il soit complètement chargé. Une fois qu’il est chargé ou que vous pensez qu’il est peut-être complètement chargé, essayez de redémarrer votre iPhone. Si votre iPhone s’allume avec succès, vous allez bien, sinon vous devez suivre d’autres méthodes dans ce guide de réparation.

Forcer le redémarrage de votre iPhone

C’est l’une des méthodes les plus simples qu’un utilisateur peut suivre pour réparer l’écran noir de la mort. Cependant, cela ne fonctionnera que dans certains cas et cela ne devrait pas être lié au matériel. Mais vous devriez toujours essayer cette méthode pour savoir si cela fonctionne ou non. Si vous souhaitez forcer le redémarrage de votre iPhone sans perdre vos données, suivez les étapes de votre modèle de téléphone mobile concerné.

Pour iPhone 8 et modèles plus récents

Appuyez une fois sur le bouton de réduction du volume et relâchez-le.

Appuyez une fois sur le bouton d’augmentation du volume et relâchez-le.

Appuyez doucement sur le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.

Pour iPhone 7 et 7 Plus

Appuyez simultanément sur les boutons Volume Bas et Côté et maintenez-les enfoncés.

Relâchez les deux boutons une fois que le logo Apple apparaît à l’écran.

Pour iPhone 6 et plus anciens

Appuyez simultanément sur les boutons Veille/Réveil et Accueil et maintenez-les enfoncés.

Relâchez le bouton une fois que le logo Apple apparaît à l’écran.

Mettez votre iPhone en mode de récupération

Le mode de récupération est un autre moyen efficace de résoudre le problème de blocage de l’écran noir. Suivez les étapes si la méthode précédente ne fonctionne pas.

Étape 1:

Ouvrez le Finder et connectez votre appareil via un câble Lightning. Mettez le téléphone mobile en mode de récupération et suivez les étapes à venir.

Pour iPhone 8 et versions ultérieures

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réduction du volume, puis relâchez-le après cela. Maintenant, suivez la même chose pour le bouton Volume bas. Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.

Pour iPhone 7 et 7 Plus

Appuyez simultanément sur les boutons latéraux et de réduction du volume et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple s’allume.

Pour iPhone 6 et plus

Appuyez simultanément sur les boutons Accueil et Côté et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le logo Apple s’allume à l’écran. Vous pouvez rencontrer des retards lors du traitement en raison d’anciennes versions.

Étape 2:

Lorsque le logo Apple apparaît, il connectera automatiquement votre iPhone. Ouvrez iTunes et cliquez sur Restaurer maintenant.

Restaurer votre iPhone via le mode DFU

DFU indique Mise à jour du micrologiciel de l’appareil. Cette solution résoudra efficacement le problème de l’écran noir de la mort. N’oubliez pas que cela effacera toutes vos données, vous devez donc créer une sauvegarde de vos fichiers importants avant la restauration.

Étape 1:

Connectez votre appareil iOS via un câble Lightning au PC.

Étape 2:

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Tout en maintenant le bouton latéral enfoncé, appuyez sur le bouton Volume bas pendant 10 secondes. Relâchez le bouton latéral, mais maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé pendant 5 secondes.

Étape 3:

Relâchez le bouton lorsque l’écran noir apparaît ; cela indique que votre téléphone est connecté et prêt à être restauré. Suivez les instructions et restaurez votre téléphone.

Si toutes les méthodes ci-dessus ne vous ont pas aidé à résoudre le problème de l’écran noir de la mort d’iOS, vous pourriez être confronté à un problème majeur. Dans ce cas, contactez l’assistance Apple ou visitez le magasin Apple le plus proche pour réparer votre téléphone, car ils savent mieux gérer ces problèmes. N’oubliez pas que cela peut vous coûter un montant plus élevé en raison de la récupération officielle du téléphone en cas de problèmes majeurs, sauf si votre iPhone est en période de garantie.

Conclusion

Dans cet article, vous avez vu toutes les façons possibles de réparer iOS 16 bloqué sur un écran noir. J’espère que l’une des méthodes ci-dessus a résolu votre problème. Et si vous avez d’autres questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

