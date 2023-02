Les widgets Edison Mail visent à vous aider à appliquer les quatre D de la gestion du temps

Quatre nouveaux widgets Edison Mail ont été annoncés par la société, expliquant qu’ils sont conçus pour réduire le nombre de fois que vous devez ouvrir votre boîte de réception.

Edison dit que les mises à jour sont inspirées par le mois national de la gestion du temps, qui consiste à appliquer les «quatre D» de l’utilisation efficace de votre temps…

Les widgets iOS 16 peuvent être ajoutés à votre écran de verrouillage, fournissant un mélange d’informations et de raccourcis en un coup d’œil pour vous aider à réduire le nombre de fois que vous devez ouvrir votre boîte de réception.

Raccourci vers l’application

Dernier message non lu

Composer un nouveau message

Widgets Nombre de messages non lus

Voici comment l’entreprise dit qu’elle peut aider :

Le courrier électronique en particulier est un vide pour votre temps et votre productivité au quotidien. Une solution très simple à ce problème répandu consiste à moins vérifier votre boîte de réception. Sérieusement? Oui, vous pouvez. Pour ce faire, les Widgets d’Apple pour iOS 16 sont parfaits pour rendre l’écran de verrouillage de votre iPhone unique tout en préservant l’accès à votre boîte de réception en un coup d’œil afin que vous ne craigniez jamais de manquer quelque chose d’important.

Edison dit que le Mois national de la gestion du temps est une bonne occasion de réévaluer de manière réfléchie la façon dont nous utilisons notre temps et de voir s’il est conforme à nos objectifs et priorités.

Les quatre D de la gestion du temps

Bien que les « quatre D » de la gestion du temps aient été initialement destinés à un environnement professionnel, ils peuvent être tout aussi utiles personnellement. L’idée est que vous regardiez chacune des choses sur votre liste de choses à faire et que vous leur attribuiez l’un des quatre D :

À faire : si cela peut être fait rapidement, faites-le immédiatement.

Différer : si vous n’avez pas le temps maintenant, mais que vous voulez le faire, décidez quand vous le ferez.

Délégué : Est-ce que quelqu’un d’autre pourrait/devrait le faire pour vous ? Si oui, déléguez-le.

Supprimer/supprimer : avez-vous vraiment besoin ou envie de le faire ? Sinon, zappez-le !

Je les utilise moi-même depuis un certain temps et je trouve le premier et le dernier d’entre eux particulièrement utiles. Il y a des choses qui figuraient sur ma liste de choses à faire depuis longtemps, mais qui ne prennent en fait que quelques minutes à accomplir – elles ne semblaient tout simplement jamais assez importantes ou urgentes pour figurer en tête de liste. Mais s’ils peuvent être faits très rapidement, vous pouvez les retirer immédiatement de votre liste.

De même, nous pouvons avoir des désirs bien intentionnés de faire certaines choses que, de manière réaliste, nous ne ferons probablement pas. Soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment importantes, soit parce qu’elles prendraient plus de temps que ne le justifierait le résultat final. Encore une fois, les supprimer de votre liste de tâches allège votre charge pour très peu d’effort.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :