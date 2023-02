La chorégraphie des supporters du PSG est un magnifique hommage à One Piece, alors le manga entre dans le stade

La chorégraphie du PSG n’est que la dernière citation de One Piece. Le manga, écrit par Eiichiro Oda, s’est vendu à plus de 500 millions d’exemplaires.

Le but de Coman, le canard de Donnarumma et la victoire du Bayern Munich lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre les hôtes du Paris Saint-Germain. Et tout cela avec deux buts refusés par Mbappé et une mauvaise prestation de Messi. Le spectacle sur le terrain du stade du Parc des Princes à Paris n’a pas manqué. Mais même dans les tribunes, ce n’était pas mal du tout.

Les fans du PSG ont créé une chorégraphie qui a embrassé tout le stade. Le protagoniste était Luffy Straw Hat, du manga Monkey D. Luffy. Le protagoniste du manga écrit par Eiichiro Oda est apparu sur la courbe du stade habillé aux couleurs du PSG. Mais la chorégraphie n’était en aucun cas statique. D’One Punch, Luffy s’est étiré le long de toutes les tribunes et a détruit le symbole du Bayern. De l’autre côté du stade, tout était surveillé par le Going Merry, le vaisseau historique de Luffy.

One Piece, l’histoire manga du manga

Avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus, One Piece est le manga le plus vendu au monde. Le premier chapitre est publié depuis 1997 et le manga est toujours en cours. Il devrait se terminer dans les cinq prochaines années mais il n’y a toujours pas de date précise. Un temps énorme pour un manga dans lequel le périple de l’équipage de Luffy est raconté semaine après semaine à la recherche du plus grand trésor des mers, le One Piece.

La chorégraphie des supporters du PSG n’est que la dernière d’une très longue série de citations. Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, plusieurs athlètes ont imité les poses des personnages de ce manga pour célébrer leur victoire, le ministère ukrainien de la Défense a mentionné Luffy sur son profil Twitter officiel et bientôt il y aura également une série d’action en direct sur Netflix.

Même si celle de One Piece était remarquable, nous ne sommes certainement pas devant la première chorégraphie mettant en scène un manga organisé par des fans de football. Parmi les nombreux exemples, en juillet 2018, les fans de l’équipe nationale du Japon ont déployé une immense bannière dédiée à Captain Tsubasa, le manga historique du football plus connu en Italie sous le nom de Holly et Benji, lors de la Coupe du monde en Russie.