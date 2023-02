Kia et Hyundai publient des mises à jour antivol en réponse au défi viral TikTok qui a fait huit morts

En bref: les propriétaires de certains véhicules Kia et Hyundai peuvent pousser un soupir de soulagement après que les constructeurs automobiles coréens ont déclaré qu’ils déployaient des mises à jour logicielles pour résoudre un problème qui a conduit au « défi Kia », une tendance virale TikTok qui a entraîné plusieurs vols, blessures et décès.

Le défi Kia a commencé à circuler sur TikTok au milieu de 2021 et n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis. Les clips montrent comment il est possible de retirer le revêtement de la colonne de direction sur certains véhicules Hyundai et Kia 2010-2021, révélant une fente qui s’adapte à une socket USB-A. Tourner le socket à l’aide d’un câble USB standard active l’allumage car les voitures n’ont pas d’antidémarrage. Seuls les véhicules qui utilisent une clé mécanique plutôt que des systèmes d’allumage par pression sont sensibles à la technique.

CNBC rapporte que le défi a entraîné une augmentation de 85% du nombre de vols de véhicules Hyundai et Kia à Los Angeles en 2022 par rapport à l’année précédente, tandis que la police de Saint-Pétersbourg, en Floride, déclare plus d’un tiers des vols dans la région entre juillet et septembre derniers étaient liés au défi TikTok. Chicago, quant à elle, a vu les vols de ces voitures grimper de 800 %.

Hier, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a annoncé que le défi Kia était responsable de 14 accidents signalés et de huit décès.

Kia et sa société mère Hyundai publieront bientôt des mises à jour logicielles gratuites qui nécessiteront que la clé soit dans le contacteur d’allumage pour démarrer les véhicules concernés. Les deux sociétés déploient les mises à jour de manière progressive à partir de la fin du mois. Hyundai fournit également à ses clients un sticker de fenêtre avertissant les voleurs potentiels que le véhicule est équipé d’une protection antivol, ce qui, espérons-le, dissuadera quiconque cherche à relever le défi.

Le propre test de Hyundai note que près de 4 millions de véhicules recevront la mise à jour, la mise à niveau étant d’abord déployée sur plus d’un million de véhicules Elantra 2017-2020, Sonata 2015-2019 et Venue 2020-2021.

Le communiqué de presse de la NHTSA ajoute que les deux sociétés ont travaillé avec les forces de l’ordre pour fournir plus de 26 000 antivols de volant depuis novembre 2022 à 77 forces de l’ordre dans 12 États.

