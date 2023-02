Mettez à jour maintenant! Microsoft a corrigé 77 failles de sécurité dans Windows 11

Microsoft vient de publier sa dernière mise à jour de sécurité pour Windows 11. Et il est fortement recommandé aux utilisateurs de Windows 11 de mettre à jour leur système d’exploitation dès que possible. La mise à jour corrige 77 failles de sécurité, dont trois failles du jour zéro qui ont déjà été utilisées par des pirates.

Microsoft Février 2023 Patch Tuesday corrige 77 failles de sécurité dans Windows 11

Selon Microsoft, la première vulnérabilité zero-day identifiée comme CVE-2023-21823 permettait l’exécution de code arbitraire à distance dans les composants graphiques de Windows, ce qui permettait aux pirates d’obtenir des privilèges d’administrateur sur les machines ciblées. La faille sera corrigée par une mise à jour push directement dans le Microsoft Store.

Aussi, la seconde faille zero day estampillée CVE-2023-21715 concerne Microsoft Publisher, l’utilitaire PAO de la firme de Redmond. Cette faille permettait aux pirates de contourner les fonctionnalités de sécurité sur les machines attaquées. Leur permettant d’exécuter des macros à partir d’un document Publisher malveillant sans que l’utilisateur en soit averti.

La troisième et dernière faille zero day découverte par les équipes de Microsoft et répertoriée comme CVE-2023-23376, permettait aux pirates qui l’utilisaient d’obtenir des privilèges système sur la machine ciblée.

La mise à jour Patch Tuesday est importante car elle corrige ces failles et peut empêcher les cyberattaques d’utiliser ces failles. À mesure que les cyberattaques deviennent plus avancées, il est important que les utilisateurs maintiennent leurs systèmes d’exploitation à jour et installent toutes les mises à jour de sécurité publiées.

Pour mettre à jour vers la dernière version de Windows 11, les utilisateurs doivent accéder à Paramètres > Windows Update et cliquer sur Rechercher les mises à jour pour récupérer et installer les dernières mises à jour publiées par Microsoft. Ils doivent également consulter le Microsoft Store pour toute mise à jour d’application. Comme certains de ces défauts seraient corrigés via des mises à jour sur le Microsoft Store.

Il est important de noter que la cybersécurité est une bataille constante. Et les pirates sont toujours à la recherche de nouvelles façons d’exploiter les failles. Il est important que les utilisateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs données, notamment en maintenant à jour leurs systèmes d’exploitation et leurs applications. Utilisez des mots de passe forts et soyez prudent lorsque vous ouvrez des e-mails et des pièces jointes provenant de sources inconnues. En prenant ces mesures, les utilisateurs peuvent réduire les risques de cyberattaques et protéger leurs informations personnelles et sensibles.