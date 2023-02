Le chat AI est peut-être la grande affaire actuelle, mais il semble que nous ayons dépassé les applications photo AI

Les applications de chat AI comme ChatGPT et Google Bard sont peut-être la chose la plus en vogue dans le domaine de la technologie en ce moment, mais de nouvelles données suggèrent que les applications photo AI autrefois chaudes comme Lensa ont fait leur temps.

La société d’analyse Apptopia a examiné les tendances de téléchargement pour Lensa AI et d’autres applications photo AI de premier plan, et a constaté qu’après un très fort pic à la mi-décembre, les chiffres sont tombés aux niveaux initiaux observés à l’été de l’année dernière. Trois facteurs sont susceptibles d’avoir joué…

Apptopia a partagé ses découvertes avec TechCrunch.

Apptopia a examiné la principale application photo AI Lensa AI et d’autres, y compris Voi, Remini, Pixelup, Fotor, Wonder, FacePlay, Aiby, FaceApp, Gradient, Dawn AI, Facetune, Prequel, Voilà AI Artist, New Profile Pic Avatar Maker et Meitu . (Voi était une arrivée plus tardive, lancée le 7 décembre.)

Apptopia a constaté que ce groupe d’applications d’IA a commencé à décoller autour de Thanksgiving, puis a atteint son apogée en termes de téléchargements et d’achats intégrés vers la mi-décembre. À leur apogée, les applications ont dépassé 4,3 millions de téléchargements quotidiens et environ 1,8 million de dollars par jour en dépenses de consommation via des achats intégrés.

Ces chiffres ont considérablement baissé depuis. Le 11 novembre, les applications ont enregistré leurs revenus les plus faibles, à 0,37 million de dollars. Et, une semaine plus tard, le 19 novembre, ils ont enregistré le plus faible nombre de téléchargements, à 0,84 million.

Hier (non indiqué sur le graphique ci-dessous), le même groupe d’applications n’a enregistré qu’environ 952 000 téléchargements combinés et environ 507 000 $ de dépenses de consommation, alors que les chiffres continuent de baisser.