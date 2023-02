Microsoft commence à déployer l’intégration ChatGPT pour certains utilisateurs sur ordinateur de bureau, iOS se lance « bientôt »

Après avoir annoncé la semaine dernière son nouveau navigateur Edge et son moteur de recherche Bing mis à jour qui intègre une expérience ChatGPT via OpenAI, Microsoft a ouvert une liste d’attente pour la fonctionnalité. Désormais, les premiers utilisateurs ont accès à cette fonctionnalité. Cependant, ce n’est que sur le bureau pour l’instant, Microsoft affirmant que la prise en charge d’iOS et d’Android n’est pas « encore prête ».

Parallèlement à l’ouverture de la liste d’attente pour s’inscrire pour être le premier à essayer les nouvelles expériences Edge et Bing renforcées par l’IA, les applications iOS de Microsoft se sont hissées au sommet de l’App Store d’Apple.

Microsoft n’a pas donné d’attentes claires quant au moment où les premiers utilisateurs auraient la possibilité de commencer à utiliser la nouvelle intégration ChatGPT, mais il s’avère que cela a commencé aujourd’hui.

Rapporté par Windows Latest, Microsoft a commencé à informer certains utilisateurs ce matin que la nouvelle expérience est prête, mais uniquement pour le bureau à ce stade. La société dit « nous n’avons pas encore d’expérience mobile prête… » mais elle est en préparation et devrait arriver « bientôt ».

Voici la déclaration complète que Microsoft envoie par e-mail aux premiers utilisateurs :

Nous sommes ravis de vous donner accès à un aperçu en avant-première du nouveau Bing, votre copilote alimenté par Al pour le Web. Lorsque vous commencerez à utiliser le produit, nous aimerions recevoir vos commentaires pour améliorer encore le nouveau Bing. Veuillez utiliser les boutons de commentaires pour nous aider à apprendre. Nous n’avons pas encore d’expérience mobile prête – – nous y travaillons activement et nous la préparerons bientôt. En attendant, continuez à utiliser le nouveau Bing sur ordinateur et téléchargez l’application Bing depuis votre boutique d’applications préférée pour vous assurer que vous êtes prêt pour la meilleure expérience lorsque le mobile sera prêt. Merci – nous vous apprécions, L’équipe Bing

Comme nous l’avons signalé précédemment, Microsoft donnerait la priorité aux utilisateurs qui téléchargent l’application Bing ou définissent Bing comme recherche par défaut sur un PC. La société a déclaré que « des millions » de personnes sur la liste d’attente seront invitées à essayer la nouvelle intégration de l’IA « au cours des prochaines semaines ».

via la dernière version de Windows

