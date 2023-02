Realme GT Neo 5 est le téléphone le plus rapide que vous puissiez obtenir dès maintenant

Il y a un mois, Realme a annoncé qu’il travaillait sur un smartphone avec des vitesses de charge filaire de 240 W. Et il semble que le téléphone ait toujours été Realme GT Neo 5. Nous avons même déjà eu des indices sur les capacités de charge du téléphone.

Maintenant, Neo 5 est enfin sorti dans le monde. Et il ne se retient pas du tout de se vanter de ses vitesses ultra-rapides. Cela dit, bien que la vitesse de charge incroyablement rapide soit un argument de vente clé, le téléphone est également rapide dans d’autres départements.

Realme GT Neo 5 : Bête à charge rapide

La batterie du GT Neo 5 a une capacité de 4600 mAh, ce qui n’est en aucun cas petit. Et même avec une faible capacité de batterie, Realme prétend faire passer le téléphone de 1 % à 100 % en 10 minutes environ. Et surtout, le téléphone passe de 1 % à 50 % en seulement quatre minutes !

Notez que ces réclamations commencent à partir de 1%. Et il n’y a aucun mot concernant combien le téléphone prendra lorsqu’il commencera à se charger à partir de 0 %. Pourtant, nous pensons que le temps ne sera pas très éloigné des 9 minutes et demie annoncées.

Désormais, cette capacité de charge rapide du Realme GT Neo 5 pose problème. Autrement dit, à quelle vitesse la batterie se dégradera-t-elle ? Eh bien, Realme déclare que le téléphone perd 20% de sa capacité effective après 1600 cycles de charge. Et la marque confirme qu’elle a proposé ce chiffre en pensant à une charge de 240 W.

Cela dit, Realme propose le GT Neo 5 en deux variantes différentes. L’un d’eux est le 240W, tandis que l’autre est capable de charger à 150W. La deuxième variante a une batterie légèrement plus grande à 5000 mAh. Et ce téléphone se chargera certainement plus lentement que la version 240W.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Pourtant, ceux qui s’inquiètent de l’endurance du téléphone seraient probablement mieux lotis avec la version 150W. Et même si sa vitesse de chargement est considérablement faible sur le papier, il chargera toujours l’appareil exceptionnellement rapidement.

Que devez-vous savoir d’autre sur le téléphone ?

Comme indiqué précédemment, le Realme GT Neo 5 est également rapide dans d’autres départements. Il est livré avec un écran 144Hz. Et bien qu’on ne sache pas si l’écran est un OLED ou un LCD, la résolution est de 2772×1240 pixels. Ainsi, toutes les images doivent être nettes et bien détaillées.

Cependant, il y a quelques lacunes dans le département SoC. Au lieu du dernier et du meilleur, Realme a intégré le processeur Snapdragon 8 Gen 1 dans le GT Neo 5. Pourtant, les performances du processeur devraient être plus que suffisantes pour les tâches quotidiennes.

Côté appareil photo, le Realme GT Neo 5 est livré avec un appareil photo principal 50MP IMX890. Un tireur ultra large 8MP et un capteur de microscope 2MP accompagnent l’appareil photo principal. Vous avez même un éclairage personnalisable à l’arrière. Et à l’avant, vous avez un tireur de selfie 16MP.

En termes de système d’exploitation, le GT Neo 5 est livré avec Realme UI 4.0, qui est basé sur Android 13. Et d’autres caractéristiques notables incluent un blaster IR et une puce Bluetooth 5.3.

Cela dit, le Realme GT Neo 5 n’est actuellement disponible qu’en Chine. Pour la variante 240W, vous chercherez à dépenser 3 199 yuans (~ 472 $) pour le modèle de base. Et pour l’option 50W, le modèle de base commence à 2 599 yuans (~ 383 $).

Nous ne savons pas si les téléphones feront leurs débuts sur le marché mondial. Mais Realme prévoit de lancer la GT 3 dans le monde entier. Et ce téléphone offrira également une vitesse de charge de 240 W. Ainsi, même si vous ne pouvez pas obtenir le GT Neo 5, vous pouvez profiter d’une charge rapide supérieure avec le GT 3.