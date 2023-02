Top 5 des applis pour divertir vos enfants pendant les vacances scolaires

Les vacances scolaires peuvent être un défi pour les parents qui veulent occuper et divertir leurs enfants. Qu’il pleuve ou qu’il s’agisse simplement d’un besoin d’activités d’intérieur, les cinq applications préférées que nous vous présentons aujourd’hui occuperont à coup sûr vos enfants pendant des heures. De la transformation de simples dessins en œuvres d’art à la grande chasse au trésor, ces applications ont quelque chose pour tout le monde.

Les meilleures applications pour divertir vos enfants pendant les vacances scolaires

SketchAI

SketchAI est un logiciel de graphisme et de conception créé par PicsArt. Cet outil est basé sur la technologie de l’intelligence artificielle et est capable de générer des créations numériques à partir de dessins, de photos ou de n’importe quelles images. Avec des filtres et une description accompagnant chaque image, SketchAI permet aux enfants de laisser libre cours à leur créativité et de devenir un artiste. Que votre enfant ait un bon sens du design ou non, SketchAI est sûr de le garder occupé pendant des heures.

Télécharger SketchAI pour iOS

Géocaching

Le géocaching est un jeu réel et virtuel qui combine le meilleur des deux mondes. Le but est de résoudre des énigmes et de trouver un trésor caché dans un endroit précis. Le jeu fonctionne sur un principe de communauté, les joueurs peuvent donc échanger des indices, partager des photos et obtenir des coordonnées GPS. Le géocaching est une excellente application qui compte plus de 10 millions d’utilisateurs. Il guide ses utilisateurs dans la recherche de nouveaux trésors.

Télécharger Géocaching pour Android

Disney+

Disney+ est une plateforme de vidéo à la demande idéale pour les enfants et les familles. La plateforme propose un vaste catalogue de contenus destinés aux plus jeunes et à la famille, ce qui en fait une offre complémentaire à Netflix. L’univers Star reste cependant un parent pauvre et nécessitera plusieurs années de travail pour rattraper ses concurrents.

Casse-tête artistique

Art Puzzle est un jeu de résolution d’énigmes qui fait appel à la créativité et au sens de la réflexion du joueur. L’application est destinée aux utilisateurs de tous niveaux et est conçue pour être un outil réconfortant qui peut être joué en toute tranquillité d’esprit. La conception de chaque composition est soignée et le jeu convient aussi bien aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes. Bien que la présence de nombreuses publicités vidéo sponsorisées soit regrettable, la version premium permet aux joueurs de s’en débarrasser et de profiter du jeu sans interruption.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Télécharger Art Puzzle pour Android

YouTube pour les enfants

YouTube Kids est une application mobile conçue pour les enfants de moins de 13 ans. Il s’agit d’une version adaptée aux enfants de l’application YouTube standard, avec un contenu dévoilé et adapté aux enfants. L’application propose une large gamme de vidéos, y compris du contenu éducatif, des jeux, de la musique, etc.

En conclusion, les cinq applications préférées mentionnées dans cet article ne manqueront pas d’occuper et de divertir les enfants pendant les vacances scolaires. De la transformation de dessins en œuvres d’art à la chasse au trésor, ces applications ont quelque chose pour tout le monde. Ainsi, lorsque le temps est mauvais ou que vous avez besoin d’activités d’intérieur, tournez-vous vers ces applications pour des heures de plaisir et de divertissement.

Autres façons de divertir vos enfants

Divertir les enfants peut être un défi. Surtout quand il s’agit de les garder engagés et occupés pendant de longues périodes. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, les smartphones et les tablettes sont devenus un outil indispensable pour divertir les enfants. Comme ils offrent un large éventail d’activités éducatives et divertissantes que les enfants peuvent apprécier. Voici quelques conseils pour divertir vos enfants à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.

Applications éducatives – Une excellente façon de divertir et d’éduquer vos enfants en même temps consiste à télécharger des applications éducatives sur votre appareil. Ces applications vont de jeux simples qui enseignent des compétences de base telles que le comptage et l’orthographe, à des jeux plus complexes qui enseignent des matières telles que la science, l’histoire et la géographie. Certaines applications éducatives populaires incluent Math Duel, ABCmouse et ScratchJr. Musique et vidéos – Une autre excellente façon de divertir vos enfants consiste à utiliser votre smartphone ou votre tablette pour écouter de la musique et des vidéos. Des comptines aux chansons pour enfants en via les vidéos éducatives, il existe une multitude de contenus à la fois amusants et éducatifs. Des services comme YouTube Kids et Spotify Kids offrent une large gamme de contenus sûrs et adaptés aux enfants. Jeux en ligne – Les jeux en ligne sont un excellent moyen de divertir les enfants pendant des heures. Des jeux simples comme Tic Tac Toe et Hangman, aux jeux plus complexes comme Minecraft et Roblox. Il y a un jeu pour chaque âge et intérêt. Beaucoup de ces jeux peuvent être joués gratuitement ou pour une somme modique et peuvent être appréciés par les enfants de tous âges. Livres – La lecture est un excellent moyen de divertir et d’éduquer les enfants, et il existe de nombreuses applications disponibles qui vous permettent de télécharger et de lire des livres sur votre smartphone ou votre tablette. Des livres pour enfants classiques comme « Les Aventures de Tom Sawyer » et « Alice au pays des merveilles », aux livres d’images populaires comme « Goodnight Moon » et « The Cat in the Hat », il y a un livre pour l’intérêt et l’âge de chaque enfant. Applications d’art et d’artisanat – Si votre enfant est créatif, vous pouvez le divertir en téléchargeant des applications d’art et d’artisanat. Ces applications permettent aux enfants de créer et de colorier des images, de créer des collages et même de créer leurs propres animations. Certaines applications d’art et d’artisanat populaires incluent PicsArt, Colorfy et Paper.

En conclusion, les smartphones et les tablettes sont un excellent outil pour divertir et éduquer les enfants. Avec une large gamme d’applications et de contenus éducatifs et divertissants disponibles. Vous pouvez être sûr que vos enfants ne s’ennuieront jamais. Assurez-vous simplement de fixer des limites au temps qu’ils passent sur leurs appareils. Et surveillez toujours leurs activités en ligne pour vous assurer qu’elles sont sûres et appropriées.