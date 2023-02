Jony Ive conçoit l’emblème du couronnement du roi du Royaume-Uni

Les designs de Jony Ive ont eu un impact énorme sur les produits Apple pendant plus de 20 ans, mais depuis son départ de la société californienne, il semble concevoir tout sauf de la technologie…

Je suis après Apple

Le départ d’Ive de Cupertino a été officiellement annoncé en juin 2019, bien que certains aient soutenu qu’il avait depuis longtemps quitté un rôle de conception pratique – et même perdu tout intérêt pour la conception de produits Apple.

Nous avons suggéré qu’en fin de compte, son départ pourrait être une bonne chose pour Apple, Bloomberg faisant plus tard écho à l’idée que je me suis trop laissé emporter par la forme plutôt que par la fonction.

Quelle que soit l’opinion de quiconque sur ses contributions à Apple dans les dernières années de son règne, il semble que je me sois ennuyé avec la conception de la technologie. En mesure de choisir essentiellement ses clients, son travail récent n’aurait pas pu offrir un plus grand contraste avec les iPhones et les Mac.

En particulier, il semble se concentrer sur le graphisme, et dans un style très différent de son minimalisme caractéristique.

Jony Ive conçoit l’emblème du couronnement

Nous avons déjà vu le travail de conception graphique d’Ive sur un sceau pour un prix environnemental, et son dernier projet est dans la même veine.

La famille royale britannique a tweeté une image d’un emblème de couronnement que j’ai conçu pour le roi Charles III.

???? Le nouvel emblème du Couronnement a été dévoilé ! L’emblème figurera tout au long des événements historiques en mai, y compris les fêtes de rue, les rassemblements communautaires et sur les marchandises officielles. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 – La famille royale (@RoyalFamily) 10 février 2023

Ils ont expliqué les différents éléments de la conception.

Le design présente la rose d’Angleterre, le chardon d’Écosse, la jonquille du Pays de Galles et le trèfle d’Irlande du Nord, rendant hommage à l’amour du roi pour le monde naturel. Ensemble, ils créent la forme de la couronne de Saint-Édouard, avec laquelle SM sera couronnée en mai. Créé par le designer britannique Sir Jony Ive et son collectif LoveFrom, Sir Jony a déclaré à propos de l’emblème qu’il « parle de l’optimisme heureux du printemps et célèbre le début de cette nouvelle ère caroléenne pour le Royaume-Uni ».

L’ère caroléenne faisait auparavant référence au règne du roi Charles II, de 1660 à 1685, car le mot « Carolus » est le latin de Charles, et aussi la dérivation de Caroline. Il est maintenant utilisé pour décrire le règne de Charles III, qui est devenu le nouveau monarque après la mort de la reine Elizabeth II.

Le monarque n’est qu’une figure de proue au Royaume-Uni, sans aucun pouvoir réel, bien que les nouvelles lois techniques ne prennent effet que lorsqu’elles sont signées par le roi. Le processus de couronnement d’un nouveau monarque est archaïque : il devient monarque immédiatement à la mort du précédent, mais il doit ensuite y avoir une proclamation officielle – qui a eu lieu quelques jours plus tard – et enfin un couronnement, dans lequel la couronne est placée sur leur tête.

Pour Charles, le sacre aura lieu en mai, et l’emblème dessiné par Jony Ive est pour cet événement.

La conception précédente d’Ive était pour quelque chose de moins grandiose : Red Nose Day.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :