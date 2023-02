L’abonnement au matériel Apple serait un grand pas en avant – soulevant de grandes questions

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un prochain abonnement matériel Apple en mars de l’année dernière, avec deux rapports ultérieurs – le plus récent hier – indiquant qu’il a été retardé, mais la société prévoit toujours de le lancer.

Les détails sont rares, mais il semble qu’il différera du programme de mise à niveau iPhone existant d’au moins deux façons – et probablement une troisième…

Le programme de mise à niveau iPhone (iUP)

Le programme de mise à niveau iPhone (iUP) est un moyen d’acheter un iPhone en plusieurs fois, en répartissant le coût sur deux ans.

Il peut être utilisé de deux manières. Tout d’abord, vous pouvez simplement garder votre téléphone, et après deux ans, vous en serez complètement propriétaire. Deuxièmement, vous pouvez l’échanger contre un nouveau modèle après 11 mois. Dans ce deuxième scénario, si vous continuez à le faire chaque année, vous louez effectivement le téléphone sans jamais le posséder.

Cependant, il existe une différence technique entre l’iUP et la location. Même si vous effectuez une mise à niveau chaque année, vous effectuez toujours un achat à tempérament de 24 mois et vous possédez techniquement le téléphone. Apple l’accepte simplement comme un échange contre le solde impayé.

En quoi un abonnement matériel Apple sera-t-il différent ?

Il sera probablement différent de trois manières :

Il s’agira d’une véritable location et non d’un système d’achat à tempérament.

Il sera probablement associé à davantage de services, au-delà d’AppleCare+.

Il sera probablement étendu par la suite à d’autres matériels Apple : iPad, Mac, Watch.

Une vraie location

Les rapports de Bloomberg ne contiennent pas beaucoup de détails, mais le plus important est le suivant :

Le programme différerait d’un programme de versements en ce sens que les frais mensuels ne seraient pas le prix de l’appareil réparti sur 12 ou 24 mois. Il s’agirait plutôt de frais mensuels qui restent à déterminer et qui dépendent de l’appareil choisi par l’utilisateur.

En d’autres termes, alors que l’iUP est un système d’achat à tempérament qui peut agir comme un contrat de location, l’abonnement matériel Apple est en réalité une location. Vous payez simplement des frais mensuels pour chaque mois d’utilisation du téléphone.

Il est possible, cependant, que la frontière entre les deux soit floue. Apple peut offrir la possibilité d’effectuer un paiement supplémentaire après un ou deux ans de location afin de vous en transférer la propriété. C’est le modèle utilisé pour la plupart des contrats de location de voitures : un paiement initial, des paiements mensuels, puis un « paiement forfaitaire » si vous souhaitez conserver la voiture au lieu de la rendre. Si Apple emprunte cette voie, l’abonnement matériel remplacera probablement l’iUP.

Livré avec plus de services

L’iUP est fourni avec AppleCare+. Vous avez également la possibilité de passer à la politique AppleCare+ avec vol et perte, auquel cas le coût supplémentaire est également étalé sur la période de 24 mois.

Avec un véritable service de location, il semble probable qu’Apple cherchera à coupler le téléphone avec un ou plusieurs services supplémentaires.

Une possibilité évidente ici est que le téléphone soit fourni avec un abonnement Apple One, potentiellement avec le choix des trois mêmes niveaux : individuel, familial et premier.

iPad, Mac et Apple Watch plus tard

L’iUP est, comme son nom l’indique, uniquement disponible pour l’iPhone. Mais je suppose que même si un abonnement matériel Apple commencera avec l’iPhone, il sera ensuite étendu à d’autres produits.

Une vraie location offre un gros avantage par rapport à l’équivalent de l’iUP pour les autres appareils. La plupart de ceux qui optent pour l’iUP mettent à jour leurs téléphones soit tous les ans, soit tous les deux ans, Apple offrant des options adaptées à chacun. D’autres appareils Apple, cependant, ont tendance à être conservés pendant des périodes plus longues – et plus variables.

Il est très courant de garder un Mac pendant environ cinq ans, par exemple. Les mises à niveau ont tendance à être motivées non par un cycle annuel ou biennal fixe, mais plutôt par de nouvelles fonctionnalités. C’est une histoire similaire avec l’iPad et l’Apple Watch, où nous avons tendance à nous accrocher à notre modèle existant jusqu’à ce qu’un nouveau nous excite suffisamment pour justifier une mise à niveau.

Pour cette raison, les clients sont susceptibles d’être très réticents à être enfermés dans une période fixe – et pour quelque chose d’aussi cher que certains modèles de Mac, ils peuvent préférer des frais mensuels inférieurs sur une période plus longue qu’un tarif plus élevé pendant deux ans.

soulève beaucoup de questions

Cependant, une vraie location soulève beaucoup de questions. Le rapport Bloomberg indique que les frais mensuels dépendent de l’appareil choisi – mais que se passe-t-il à mesure qu’un produit vieillit ?

Si je loue aujourd’hui le tout dernier MacBook Pro, paierai-je toujours le même loyer mensuel si je choisis de continuer à utiliser la même machine pendant plusieurs années ? Si tel est le cas, je serais évidemment incité à mettre à niveau chaque fois qu’un nouveau modèle sort. Cela indiquerait qu’Apple devrait calculer les coûts de location en fonction des mises à niveau annuelles (plutôt), ce qui serait une proposition coûteuse par rapport au coût d’un plan de versement sur plusieurs années.

Que se passe-t-il si les frais de location totaux d’une personne dépassent le montant qu’elle aurait payé en l’achetant selon un plan de versement ? Est-ce juste de la malchance – ils ont choisi de louer – ou Apple leur a-t-il coupé une sorte de pause dans cette situation?

Y aura-t-il des conditions de location minimales? Et si je veux louer une Apple Watch Ultra pendant un mois pour une expédition, puis la rendre ensuite ?

Quelle sera la flexibilité des locations en termes de matériel ? Supposons que je sois un monteur vidéo qui peut très bien se débrouiller avec un Mac mini, mais que j’ai un gros projet à venir qui bénéficierait d’un Mac Studio ou d’un Mac Pro. Pourrais-je passer à un modèle plus puissant pendant un mois ou deux, puis revenir à mon modèle d’origine ?

Quelle sera sa flexibilité en termes de services ? Apple va-t-il m’obliger à payer pour des services dont je ne veux pas ou dont je n’ai pas besoin pour louer le Mac que je veux ?

Trouver les réponses à ce genre de questions pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le lancement d’un abonnement matériel Apple est plus complexe qu’il n’y paraît.

Bon pour Apple, mais est-ce bon pour les clients ?

Un abonnement matériel Apple est presque certainement une décision intelligente pour la société Cupertino. Le revenu mensuel récurrent est le Saint Graal et la raison pour laquelle Apple s’est lancé dans les services en premier lieu. Convertir les revenus du matériel provenant de sommes forfaitaires selon un calendrier imprévisible en paiements mensuels fixes – tout en encourageant des mises à niveau plus fréquentes – est clairement une victoire pour l’entreprise.

Mais qu’en est-il des clients ?

Sur le plan positif, il offrira plus de flexibilité. Vous pouvez (potentiellement) louer l’appareil que vous souhaitez aussi longtemps que vous le souhaitez, puis le rendre lorsque vous en avez terminé ou que vous êtes prêt à l’échanger contre un autre.

En revanche, ce sera probablement une proposition plus coûteuse à long terme, si ce n’est pour aucune autre raison que cela incite à des mises à niveau plus fréquentes. Et dans une économie incertaine, si quelqu’un perd son emploi, il pourrait également perdre tous ses appareils lorsqu’il ne pourra plus effectuer les paiements de location du mois suivant.

Nous vivons de plus en plus dans un monde où ce qui était autrefois des paiements forfaitaires fixes se transforme à la place en abonnements mensuels. Nous nous abonnons à Apple Music ou Spotify au lieu d’acheter des CD. Nous appartenons à un ou plusieurs services de streaming vidéo au lieu d’acheter des DVD. Beaucoup de nos applications sont passées d’un achat à vie à un abonnement mensuel.

Cette tendance présente clairement un mélange d’avantages et d’inconvénients pour les consommateurs, mais parmi les inconvénients figurent une augmentation de nos dépenses mensuelles et la quasi-certitude de payer plus à long terme. La fatigue des abonnements est déjà une chose, et louer du matériel Apple au lieu de le posséder pourrait bien ajouter à cela.

Nous devrons attendre de voir les détails avant de pouvoir évaluer la valeur, mais quelle est votre opinion à l’heure actuelle ? Pensez-vous que passer de l’achat à la location de matériel Apple sera une bonne ou une mauvaise chose ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Photo : Apple Store, Bangkok/Foster+Partners

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :