Voici combien il en coûte réellement à Apple pour fabriquer l’iPhone 14 Pro Max

Un nouveau rapport de Counterpoint Research offre aujourd’hui un aperçu de ce qu’il en coûte à Apple pour fabriquer l’iPhone 14 Pro Max. Selon les données, le coût dit de la « nomenclature mixte » pour le produit phare de cette année avec 128 Go de stockage s’élève à 464 $, une légère augmentation par rapport à l’iPhone 13 Pro Max de l’année dernière…

Combien coûte la fabrication de l’iPhone 14 Pro Max à Apple ?

Bien qu’Apple ne divulgue pas ses marges bénéficiaires ou ses coûts de production par appareil, il déclare la marge brute globale de ses produits. Au premier trimestre 2023, par exemple, Apple a déclaré que la marge brute de ses produits était de 37 %. Ce nombre est historiquement très stable pour Apple, avec seulement des fluctuations très mineures.

Les données de Counterpoint Research consultées par Netcost-security.fr montrent que l’iPhone 14 Pro Max est environ 3,4 % plus cher à fabriquer pour Apple que l’iPhone 13 Pro Max. La principale raison de cette augmentation est la nouvelle caméra arrière 48MP ainsi que le nouvel écran toujours allumé.

Les prix de certains composants ont également baissé cette année, l’une des baisses de prix les plus notables affectant les composants mobiles. « Par rapport à son prédécesseur, la part des coûts du groupe mobile mixte de l’iPhone 14 Pro Max a chuté à 13 % en raison d’une baisse des prix des composants alors que la technologie mobile 5G gagne en popularité », indique le rapport.

D’autres informations intéressantes à noter dans le rapport de Counterpoint sur le coût de la fabrication de l’iPhone 14 Pro Max par Apple :

La puce A16 Bionic coûte à Apple environ 11 $ de plus par unité que la puce A15 Bionic.

La catégorie globale « traitement », qui comprend la puce A16 Bionic, représente désormais 20 % du coût total des matériaux.

Les composants auto-conçus d’Apple ont une part plus importante dans le coût global de la BoM de l’iPhone 14 Pro Max que dans celui de l’iPhone 13 Pro Max. Les composants auto-conçus par Apple représentent 22 % du coût global de la BoM de l’iPhone 14 Pro Max.

La production d’un smartphone iPhone 14 Pro Max mmWave de 128 Go coûte à Apple jusqu’à 474 $.

La production d’un iPhone 14 Pro Max sous-6 GHz 128 Go revient à 454 $.

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit la situation dans son ensemble lorsque l’on examine des chiffres de coût comme ceux-ci.

Apple travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs et finalise souvent les coûts des composants bien à l’avance. Ces chiffres ne couvrent également que les matériaux et n’incluent pas les autres coûts de production tels que l’assemblage, l’emballage ou la distribution. Apple a, bien sûr, dépensé d’énormes sommes d’argent en recherche et développement, en ventes et en marketing.

Néanmoins, il est particulièrement intéressant de voir comment ces coûts de composants fluctuent dans le temps et comment ils affectent les prix d’Apple pour les consommateurs. Par exemple, l’iPhone 14 Pro Max coûte le même prix que l’iPhone 13 Pro Max, malgré la légère augmentation du prix des composants.

L’une des augmentations de coûts les plus notables d’une année sur l’autre, selon Counterpoint, est venue de l’iPhone 11 à l’iPhone 12. Pour cette transition, les coûts des composants auraient augmenté de 26 %, principalement en raison des modems 5G.

Suivez Chance : TwitterInstagram et Mastodon

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :