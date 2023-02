Les gens n’arrêtent pas de demander pourquoi vous désactivez leurs notifications, même lorsqu’un mode Focus n’est pas activé

Vos amis et votre famille ne cessent de vous demander pourquoi vos notifications sont coupées ? Si vous n’utilisez pas réellement un mode Focus comme Ne pas déranger, c’est probablement un casse-tête pour vous.

Cette chose exacte m’est arrivée pendant des mois. J’utilise le mode Sleep Focus sur mon Apple Watch la nuit et je l’éteins dès que je me réveille. Sinon, mon Apple Watch affiche une grande horloge numérique toute la journée. Ce n’est pas bon.

Après qu’un collègue m’ait demandé pourquoi je mettais en sourdine ses messages pendant une conversation, j’ai vérifié que rien n’était en mode Focus. Pas le Mac, pas l’iPhone, pas l’iPad, pas l’Apple Watch.

Le correctif consistait généralement à l’éteindre et à le rallumer. Eh bien, dans ce cas, allumez-le et éteignez-le. Quelques tours de celui-ci sur différents appareils ont résolu le message de notification silencieux aléatoire pour l’autre personne. Aucun sentiment n’a été blessé (ils disent), mais cela n’arrêtera pas de se produire.

Une chose réelle vue sur les forums de support d’Apple

Il s’avère que c’est une chose que plus de gens voient. Les utilisateurs d’iPhone signalent avoir rencontré ce problème sur divers modèles d’iPhone avec iOS 15 et iOS 16. Si vous voyez cela aussi, la bonne nouvelle est que vous n’êtes pas seul. Cela indique probablement qu’Apple s’efforcera de le résoudre le plus tôt possible (bien que nous ayons écrit pour la première fois à ce sujet l’automne dernier et qu’il n’y ait toujours pas de solution).

La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas de véritable solution de contournement pour le moment. Si vous n’êtes pas en mode Focus, il n’y a rien à désactiver. Continuez simplement à basculer ces modes de mise au point.

Oh, et encore une chose. Ce bug ne désactive pas réellement les notifications lorsque les contacts voient ce message. Cela ne fait que créer des situations embarrassantes où les gens pensent que vous les ignorez. D’un autre côté, c’est peut-être juste Siri qui fait des suppositions…

Vous n’utilisez pas encore les modes de mise au point ? Découvrez comment en faire plus avec les modes Focus dans iOS 16.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :