Alerte NASA : Un gros astéroïde s’approche de la Terre !

Le thème des astéroïdes ou des gros rochers tombant sur Terre et provoquant un saccage est bien connu. Celles-ci ont été la tendance parmi les mouvements de science-fiction au cours des deux dernières décennies. Et ils avaient un certain attrait car il est courant que les gens se demandent si la même chose pourrait se produire dans la vraie vie. Eh bien, les chances ne sont peut-être pas si grandes, mais existent toujours. Après tout, nous ne savons pas grand-chose de l’espace en dehors de ce qui est dit. Ces derniers jours, un gros astéroïde est devenu le centre de multiples controverses et inquiétudes.

Les agences spatiales du monde entier, y compris la NASA, sont en alerte alors qu’un gigantesque astéroïde de 89 pieds de large devrait passer près de la Terre aujourd’hui. La NASA a averti que cette roche spatiale, intitulée Asteroid 2023 CJ1, effectuera son approche la plus proche de la Terre aujourd’hui. Mais ne vous inquiétez pas (pour l’instant) le plus proche indique une distance de 4,8 millions de kilomètres. C’est beaucoup, non ? Eh bien, plus ou moins. Selon le rapport, il s’agit d’un nombre relativement faible à des distances astronomiques.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La Nasa surveille constamment les astéroïdes

Si nous tenons compte de la taille de l’astéroïde, la distance devient encore plus petite. Il se précipite vers la Terre à une vitesse impressionnante de 25 755 km/h. C’est essentiellement la double vitesse d’un missile balistique hypersonique. Pour l’instant, les agences précisent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Mais ils observent toujours l’astéroïde pendant les prochaines heures alors qu’il passe près de la Terre.

La NASA est bien connue pour étudier les astéroïdes et autres corps célestes. L’entreprise dispose d’un nouveau système de suivi des impacts. Il utilise un algorithme avec le nom Sentry-II. Il fonctionne pour calculer le risque d’impact des objets géocroiseurs. Avec le système, l’agence peut suivre la trajectoire orbitale de l’astéroïde. Grâce aux données infrarouges, il peut même prédire l’orbite de tels corps dans le futur. À ce jour, près de 28 000 astéroïdes géocroiseurs ont été découverts. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne représente une menace réelle pour la Terre. Cependant, nous ne pouvons pas écarter d’éventuelles menaces à l’avenir. C’est pourquoi les agences spatiales testent déjà des formulaires pour changer de cap, voire détruire ces astéroïdes si besoin.

En 2022, la NASA a envoyé sa sonde spatiale – Dart – dans le but de dévier un astéroïde le 26 septembre 2022. L’opération était le premier test de la capacité de l’entreprise à empêcher les corps célestes d’entrer en collision avec la Terre.