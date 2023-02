Le patron de Nvidia, Jensen Huang, qualifie ChatGPT de la plus grande chose qui soit jamais arrivée à l’industrie informatique

Qu’est-ce qui vient de se passer? Jensen Huang, co-fondateur et PDG de Nvidia, a chanté les louanges de ChatGPT, le qualifiant de « moment iPhone » pour l’intelligence artificielle et de la plus grande chose qui soit jamais arrivée à l’industrie informatique.

Les IA génératives, en particulier GhatGPT, ont vu leur popularité exploser ces derniers mois, les entreprises se précipitant pour les implémenter dans leurs produits. Cela a également conduit au lancement de centaines de startups basées autour de la technologie. Le patron de Nvidia, Huang, a récemment rendu son verdict élogieux lorsqu’il est apparu comme l’un des invités de marque lors de la série Dean’s Speaker de l’Université de Berkeley Haas.

Interrogé sur ChatGPT par un étudiant lors de la séance de questions-réponses, Huang a souligné le nombre de personnes qui ont commencé à utiliser le chatbot en si peu de temps. Les 100 millions d’utilisateurs ajoutés au cours des premiers mois en font l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, bien que ChatGPT affirme qu’il se considère comme un outil plutôt qu’une application.

« À quand remonte la dernière fois que nous avons vu une technologie si polyvalente qu’elle peut résoudre des problèmes et surprendre les gens de tant de façons si souvent ? Elle peut bien sûr écrire un poème. […] Il pourrait remplir une feuille de calcul ; il peut écrire une requête SQL et faire une requête SQL ; il peut écrire du code python ; il peut écrire Verilog, et donc vous savez, s’il ne peut pas le faire aujourd’hui, bien sûr, il pourra le faire un jour », a déclaré Jensen. « C’est le moment de l’iPhone, si vous voulez, de l’intelligence artificielle. «

Huang a poursuivi en expliquant comment l’API de ChatGPT peut être connectée à des feuilles de calcul, PowerPoint, un programme de dessin ou de retouche photo, et bien plus encore pour améliorer les programmes.

Concernant le taux de diffusion de ChatGPT, Huang a déclaré : « Ce n’est pas différent de la création de navigateurs et de la création de JavaScript par quelqu’un du jour au lendemain. Vous obtenez un site Web assez surprenant. Ou lorsque l’iPhone est sorti et que quelqu’un a écrit quelque chose et a pris quelques des week-ends et ils ont un logiciel qu’ils peuvent télécharger depuis l’App Store. »

Huang a terminé avec une rafale sur la façon dont les capacités d’écriture de programmes de ChatGPT pourraient changer le paysage. « Littéralement, tout le monde peut programmer un ordinateur », a-t-il déclaré. « Nous avons démocratisé l’informatique de manière très, très importante. »

Il n’est pas surprenant que Huang soit si positif à propos de ChatGPT. Nvidia est un acteur majeur dans le monde de l’IA, créant à la fois le hardware et les logiciels derrière une grande partie de l’industrie. Le cours de l’action de la société a bondi de 33 % ce mois-ci grâce à l’intérêt de ChatGPT, et la croissance du chatbot devrait entraîner des ventes de 3 à 11 milliards de dollars pour Nvidia au cours des 12 prochains mois.

Avec Google, Microsoft et même le chinois Baidu intégrant tous ChatGPT ou des services similaires dans leurs produits, il semble que nous soyons entrés dans une nouvelle ère de l’intelligence artificielle. Mais comme pour toutes les nouvelles technologies, on craint les dommages potentiels de l’IA générative, notamment en fournissant aux utilisateurs des informations incorrectes, en permettant aux étudiants de tricher aux examens et aux travailleurs de l’utiliser sans le dire à leurs patrons.

