Bonne nouvelle: One UI 5.1 apporte certaines fonctionnalités du Galaxy S23 aux téléphones plus anciens

Samsung a déployé sa mise à jour Android 13 sur plusieurs de ses téléphones et tablettes Galaxy. Sous la marque One UI 5.0, la précédente mise à jour du système d’exploitation pour les téléphones Galaxy a introduit des révisions mineures avec la série Galaxy S23. Cependant, avec One UI 5.1, les choses vont plutôt bien pour les appareils compatibles.

Auparavant, Samsung avait laissé entendre que la mise à jour 5.1 One UI arriverait sur certains téléphones et tablettes. Nous n’avions aucune information sur les appareils pour lesquels Samsung avait des plans.

Cependant, avec le récent déploiement, il semble que les Galaxy S20, S21, S22 et les téléphones pliables soient inclus. Alors, quelles fonctionnalités la nouvelle mise à jour apporte-t-elle à la table ?

Tout sur la mise à jour New One UI 5.1

Comme mentionné précédemment, la mise à jour One UI 5.1 est désormais disponible pour une bonne gamme d’anciens smartphones Galaxy. Et voici toutes les nouvelles fonctionnalités fournies avec la mise à jour :

Appareil photo et galerie

Si vous êtes dans One UI 5.1, vous trouverez le bouton Effets en haut de l’écran. Cela vous permettra de changer rapidement la tonalité de couleur de vos selfies.

Il y a aussi le mode Expert RAW dans les appareils maintenant. Cela vous permettra de prendre des photos de haute qualité. Et n’oublions pas de mentionner que vous aurez un contrôle total sur les photos, vous permettant d’affiner tous les paramètres plus tard.

La mise à jour apporte également un mécanisme de recherche plus puissant. Vous pouvez désormais rechercher plusieurs sujets ou personnes à la fois. Par ailleurs, la galerie vous permet de rechercher même sans marquer les noms des personnes.

De plus, il existe un mode de remasterisation d’image amélioré. Il fait un bon travail en supprimant les reflets et les ombres inutiles des photos. Cette fonctionnalité est quelque chose qui a séduit les utilisateurs du Galaxy S23 Ultra.

Il est également désormais plus facile de créer un album de famille partagé. L’application Galerie recommandera même des images à ajouter à l’album partagé. Et vous obtenez 5 Go de stockage pour chaque membre de la famille.

Multitâche

Avec la mise à jour One UI 5.1, vous pouvez facilement réduire ou passer en mode plein écran. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans le menu des options. De plus, les applications sont désormais plus faciles à gérer dans la vue en écran partagé.

La même histoire est vraie pour DeX. Dans la vue en écran partagé, vous pouvez maintenant faire glisser le séparateur au centre de l’écran. Cela vous permettra de redimensionner les deux fenêtres individuellement.

Niveau de batterie

Il y a un nouveau widget de batterie. Il vous permettra de vérifier le niveau de la batterie de votre téléphone. Et vous pouvez le faire directement depuis l’écran d’accueil. De plus, le widget vous permettra de voir combien de batterie il reste dans les appareils sans fil connectés. Cela inclut Galaxy Buds, S Pen et Galaxy Watch.

Autres mises à jour de fonctionnalités sur One UI 5.1

Il y a plus de nouvelles choses en plus de toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Par exemple, vous avez de nouvelles actions pour contrôler la sensibilité tactile et le partage rapide. Vous pouvez également obtenir des informations plus utiles à partir de l’application météo. Il y a même un nouveau graphique horaire des précipitations.

De plus, Bixby peut désormais prendre vos appels. Il peut également savoir pourquoi la personne vous appelle. Il affiche toutes les transcriptions vocales dans un chat textuel, auquel vous pouvez appuyer ou taper des réponses.

Enfin, vous pouvez désormais utiliser jusqu’à 3 emojis dans la caméra AR Emoji. La mise à jour One UI 5.1 est même accompagnée de suggestions Spotify et de nombreuses autres fonctionnalités utiles.

Quoi d’autre est nouveau dans la mise à jour One UI 5.1

Selon les rapports des utilisateurs, la mise à jour One UI 5.1 est désormais disponible dans certaines régions des États-Unis et d’Europe. La mise à jour a une taille d’environ 2 Go et comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En plus de ceux-ci, la mise à jour inclut les derniers correctifs de sécurité de février 2023.