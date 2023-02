Le café en capsules pollue moins que le moka (malgré les déchets plastiques ou aluminium)

C’est ce qu’a révélé une équipe de recherche de l’Université du Québec qui a calculé les émissions de gaz à effet de serre associées à la préparation d’une tasse de café.

Préparer un café en capsule pollue moins qu’un café fait avec un moka, même en tenant compte des déchets plastiques ou aluminium que nous produisons. C’est ce qu’a révélé une équipe de recherche de l’Université du Québec, Canada, qui a calculé les émissions de gaz à effet de serre associées à la préparation d’une tasse de café. Selon l’analyse d’universitaires, récemment publiée dans le Journal of Industrial Ecology, un café avec une machine traditionnelle (un moka avec filtre, pour être clair) peut produire 1,5 fois plus d’émissions qu’une dosette de café car « les capsules évitent de gaspiller du café et de l’eau » écrivent les auteurs de l’étude, dosant précisément la bonne quantité d’ingrédients.

Parce que le café en capsules pollue moins que le moka

Lorsque nous utilisons le moka, expliquent les universitaires, nous risquons d’utiliser 20 % de café en plus et le double d’eau par rapport à ce qui est réellement nécessaire pour préparer une seule tasse de boisson. Cet excès, et en particulier la culture de ce surplus de café, émet plus de gaz à effet de serre que la production et l’élimination des capsules. En termes numériques, les chercheurs estiment que la production de 11 grammes de café Arabica au Brésil (la quantité de café qui peut être économisée en utilisant une capsule) est responsable de l’émission d’environ 59 grammes de dioxyde de carbone (CO2), soit le double des 27 grammes de CO2 émis par la production et l’élimination de cette même dosette.

L’étude, relancée par le Washington Post et la BBC, défraie la chronique, puisque – intuitivement – on pense que les dosettes sont plus polluantes, car jetables. Pourtant, en évaluant l’empreinte carbone globale, les chercheurs ont constaté que la production de café elle-même « est beaucoup plus polluante » que les opérations d’emballage et d’élimination des capsules, à la différence que les consommateurs ne sont pas conscients des émissions de ce processus.

Quelle que soit la façon dont nous choisissons de préparer le café, la production des grains est en fait la phase qui émet le plus de gaz à effet de serre dans le cycle de vie de la boisson. Selon les calculs, le secteur agricole – qui utilise une irrigation intensive, des engrais et des pesticides pour augmenter le rendement des plants de café et contribue à la vaste déforestation dans les pays où le café est cultivé – est responsable de 40 à 80 % des émissions totales de café. Raison pour laquelle le gaspillage d’une certaine quantité affecte fortement l’équilibre global.

Cependant, ce n’est pas parce que le café en dosettes produit moins de gaz à effet de serre que le café en pot que les déchets ne sont pas un problème, a noté le co-auteur de l’étude, le Dr. Luciano Rodrigues Viana du Département des sciences fondamentales de l’Université du Québec. À l’échelle mondiale, les capsules de café représentent environ 576 000 tonnes de déchets. « Je ne pense pas que les gélules soient une solution – a déclaré Viana -. D’autre part, les capsules réutilisables, si elles sont utilisées pendant une longue période, peuvent réduire la quantité de déchets ».

