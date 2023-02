Samsung publie la mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy Z Fold3, Fold4, Flip3 et Flip4

One UI 5.1 est la dernière mise à jour personnalisée du système d’exploitation pour les téléphones Galaxy. Il est sorti plus tôt ce mois-ci avec la série Galaxy S23. Et comme prévu, la nouvelle mise à jour One UI 5.1 est maintenant déployée sur d’autres téléphones Galaxy, y compris les téléphones pliables.

Après les séries Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20, les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 reçoivent également la dernière mise à jour One UI 5.1 avec plusieurs améliorations. Il y a aussi de mauvaises nouvelles liées à la mise à jour que vous découvrirez plus tard dans ce nouvel article.

Samsung publie généralement une grande mise à jour incrémentielle avec une nouvelle gamme de téléphones premium. Et ces mises à jour sont largement diffusées sur davantage de téléphones Galaxy à mesure que les nouveaux téléphones commencent à être expédiés. Selon les dernières nouvelles, la série Galaxy S23 est déjà expédiée aux utilisateurs qui ont précommandé le téléphone. Cela indique qu’il a commencé à être disponible avant la date indiquée du 17 février. Et c’est donc la raison du déploiement précoce de la mise à jour One UI 5.1.

Il y a à peine un jour, nous avons publié un plan de publication One UI 5.1 confirmé partagé par l’opérateur Fido. Mais la mise à jour est déjà déployée dans d’autres régions et opérateurs.

La mise à jour Galaxy Z Fold 4 One UI 5.1 est en cours de déploiement en Allemagne et aux Pays-Bas avec le numéro de build F936BXXU1CWAC. Le Galaxy Z Fold 3 reçoit la mise à jour One UI 5.1 dans F926BTBU3EWB1 en Thaïlande et en Inde. Une interface utilisateur 5.1 pour Galaxy Z Flip 3 est également déployée dans la même région, mais avec le numéro de build F711BXXU4EWB1.

One UI 5.1 est une grosse mise à jour et pèse environ 2 Go au moins sur le Galaxy S22. Parallèlement à la mise à jour One UI 5.1, les téléphones Galaxy reçoivent également le correctif de sécurité Android de février 2023. La mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, cependant, il y a des nouvelles décevantes que la mise à jour n’apporte pas de sélection d’objet à partir d’une image ou d’une vidéo sur les téléphones Galaxy autres que la série Galaxy S23.

Samsung propose le dernier logiciel aux téléphones éligibles avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. En termes de changements et de fonctionnalités, la mise à jour One UI 5.1 comprend des fonctionnalités telles qu’un nouveau widget de batterie, la prise en charge de l’album de partage familial dans l’application Galerie, un accès rapide à l’application Expert RAW Camera, des emojis AR et une zone AR améliorés, des améliorations pour stockez des applications, collaborez dans Samsung Notes, Samsung Internet, etc.

Si vous êtes un utilisateur pliable Galaxy de 3e ou 4e génération, vous pouvez vous attendre à la mise à jour One UI 5.1 bientôt. Tout comme les autres mises à jour Android, il s’agit également d’un déploiement par lots, ce qui indique qu’il sera disponible par lots d’utilisateurs. Le déploiement peut donc prendre du temps.

Parfois, la notification de mise à jour OTA ne fonctionne pas et dans ce cas, vous devez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

