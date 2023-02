Comment programmer la télécommande universelle RCA (avec liste de codes)

L’une des meilleures choses à propos de la possession d’un téléviseur, ce sont les télécommandes. Vous voyez que vous pouvez facilement contrôler un téléviseur sans avoir à utiliser la télécommande dédiée. Certains téléviseurs vous permettent de les contrôler avec votre appareil mobile via une application dédiée, certains vous permettent d’utiliser le blaster IR sur certains appareils Android tandis que d’autres téléviseurs vous permettent de contrôler le téléviseur à l’aide d’un contrôleur ou d’une configuration souris et clavier.

Les télécommandes universelles sont devenues une bouée de sauvetage pour un grand nombre de personnes. Simplement parce que vous perdez votre télécommande ou si elle a été endommagée, vous pouvez facilement vous procurer une télécommande universelle, la programmer pour qu’elle fonctionne avec n’importe quelle marque de téléviseur et vous devriez être prêt à partir. Le marché de la télécommande universelle est vaste car il existe de nombreuses marques qui fabriquent des télécommandes universelles.

Aujourd’hui, nous allons examiner les codes de télécommande RCA Universal et comment vous pouvez les programmer. Nous avons répertorié les étapes à suivre pour programmer la télécommande universelle sur votre téléviseur ainsi que la liste de tous les codes pouvant être utilisés pour programmer toutes les marques de téléviseurs.

Comment programmer la télécommande universelle RCA

Quelle que soit la télécommande universelle RCA dont vous disposez, les étapes de programmation de la télécommande sur votre téléviseur seront les mêmes. La même chose peut être dite quelle que soit la marque de téléviseur avec laquelle vous prévoyez d’utiliser la télécommande universelle RCA.

Assurez-vous que la télécommande RCA que vous avez avec vous a des piles neuves ou neuves installées. Maintenant, recherchez les codes dont vous aurez besoin pour votre marque de téléviseur particulière. Nous avons répertorié tous les codes de contrôle ci-dessous. Vous pouvez les vérifier à partir de là. Appuyez sur le bouton TV de votre télécommande universelle RCA et maintenez-le enfoncé. Vous devriez voir le bouton d’alimentation de la télécommande s’allumer. Maintenant, entrez le code qui conviendra le mieux à votre marque de téléviseur. Assurez-vous de maintenir la touche TV et la télécommande enfoncées lors de la saisie du code. Vous saurez que le code que vous avez stérilisé est correct lorsque le bouton d’alimentation de la télécommande s’allume. Si le voyant du bouton d’alimentation clignote quatre fois, cela indique que le code que vous avez entré est erroné. Vous pouvez essayer les nombreux autres codes disponibles pour votre marque de téléviseur et votre modèle de téléviseur. La télécommande universelle RCA devrait maintenant fonctionner immédiatement avec votre téléviseur. Vérifiez si les fonctions de base telles que le volume d’alimentation, le canal, le menu et les boutons de source fonctionnent parfaitement ou non.

Codes de télécommande universelle RCA – Liste complète (pour les téléviseurs)

RCA propose un certain nombre de télécommandes universelles que vous pouvez facilement acheter dans des magasins en ligne tels que Walmart et Amazon. Ces télécommandes vous coûteront respectivement entre 8 $ et 20 $.

Voici une liste des différentes télécommandes universelles RCA disponibles actuellement.

Codes de télécommande universels RCA – Pour tous les modèles

Télécommandes RCA pour deux et trois appareils

RCR313BE

RCR3273E

RCR503BE

RCRH02BE

RCRN03BE

Télécommandes RCA pour quatre et cinq appareils

RCR414BHE

RCR504BE

RCRBB04GBE

RCRBB05BHE

RCRBB05BHZ

RCRN04GBE

RCRPST04BE

RCRPST05SE

RCRTBL04BE

Télécommandes RCA pour six et huit appareils

RCR6473E

RCRN06GBE

RCRPST06GBE

RCRTBL06BE

Codes de télécommande universels RCA – Liste des marques de téléviseurs

Amiral : 10093, 10463

Avent : 10761

Akaï : 10702, 11675

AOC : 11365, 11589, 12014, 12087, 12621

Apex numérique : 12397

Asus : 13340

Audiovox : 11564, 10451, 10802, 10846, 10875, 11276, 11284, 11865, 11937, 11951, 12121, 12413, 12513, 13065

Aventure : 10171

Axion : 11937

Broksonic : 10463

Coby : 12306, 12315, 12340, 12343, 12344, 12345, 12347, 12348, 12350

Solutions commerciales : 11447, 10047

Curtis : 12352, 12397, 12466, 12855, 13228

Curtis Mathes : 10702, 10093, 10047, 10451, 11661, 11347

Daewoo : 10451, 11661, 10661

Dell : 11264, 11863

Réseau parabolique : 11948

Disney : 11892

Dumont : 10017

Marque Dura : 10178, 10171, 10463

Dynex : 12049, 11810, 12184

Electrohome : 10463

Élément : 11886, 12183

Emerson : 11864, 11394, 10178, 10171, 10451, 10463, 11661, 11886, 11944, 11963

Emprex : 11422

Envisager : 11365, 11589, 12014, 12087

ESA : 10171, 11944, 11963

Fluide : 12964

Funaï : 10171, 11271, 11963

Passerelle : 11756

GE : 11447, 10178, 10047, 10051, 10451, 11347, 11547

GFM : 11864, 10171, 11886, 11963

Gibraltar : 10017

Étoile d’or : 10178

Haier : 11748, 11749, 12309

Poinçon : 10178

Hannspree : 11348, 11745

Haverymi : 10093

Bonjour Kitty : 10451

Hisense : 11314, 12098, 12355, 12419

Hitachi : 11643, 11145, 10679

iLo : 11394, 11684, 11990

Initiale : 11990

Insignes : 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417

Inteq : 10017

JCM : 12256

Jensen : 10761

JVC : 11601, 12271, 11774, 10463, 11253

KDS : 11498

LG : 11423, 11447, 12358, 12731, 12424, 10178, 10017, 11265, 10856

LXI : 10156, 10178, 10047

MAG : 11498

Magnavox : 11867, 11454, 12372, 11866, 10171, 10051, 10802, 11254, 11365, 11944, 11963, 11990

Marantz : 11454

Matsushita : 10250

Mégatron : 10178

Mémoirex : 10178, 10463, 10150, 11892

MGA : 10178, 10150

Midland : 10047, 10017, 10051

Mintec : 11990

Mitsubhishi : 11250, 10093, 10178, 10150, 11797

Motorola : 10093

NAD : 10156, 11156, 10178

NAxa : 12104

NEC : 11704, 11797

Nexus Électronique : 12183

Nikko : 10178

Nord : 11365, 11589, 11745

Olévia : 11610, 11240, 11331

Optimus : 10250

Optoma : 11348

Optinica : 10093

Orion : 10463

Panasonic : 11480, 10250, 11291, 10051, 11271, 11941, 11946

PARC : 12104

Penney : 10156, 10178, 10047, 10051, 11347

Philco : 11394, 10171, 11271, 11963

Phillips : 11867, 11454, 12374, 12372, 11866, 11394, 10171

Pionnier : 11457, 10679, 11260

Planaire : 11589

Polaroïd : 11523, 11276, 11314, 11498, 12121

Portland : 10451, 11661

Primaire : 10761, 11749

Proscan : 11447, 10047, 11347, 12147, 12183, 12256

Protons : 10178

Prévision : 11498

Pulsar : 10017

Quasar : 10250, 11291, 10051

RadioShack : 10178, 10047

RCA : 11447, 12434, 12746, 10093, 10047, 10051, 11661, 10679, 11347, 11547, 11781, 11948, 11953, 12187, 12247, 12932

Réaliste : 10178

Runco : 10017

Samsung : 12051, 10702, 10178

Sansui : 10171, 10463, 11409, 11892

Sanyo: 11142

Sceptre : 11360, 11599, 12337, 12506

Écossais : 10178

Scott : 10178, 11711

Sears : 10156, 10178, 10047, 10171

Sens : 11865

Pointu : 10818, 12360, 10093

Shang Chia : 10093

Sony : 10810, 11300

Conception sonore : 10178

Spectronique : 11498

Vue carrée : 10171

SunBrite TV : 11610, 12337

Superbalayage : 10864, ​​10093, 11944

Supersonique : 12104

SVA : 11963

Sylvanie : 11864, 11394, 10171, 11271, 11314, 11886, 11944, 11963

Symphonique : 11394, 10171, 11944

Syntaxe : 11610, 11240, 11331

Tandy : 10093

Tatung : 11756

TCL : 12434, 13183

Techniques : 10250, 10051

Techwood : 10051

Teknika : 10150

Telefonken: 10702

MTK : 10178

TNCI : 10017

Toshiba : 11524, 11656, 10156, 11156, 11256, 12006, 11265, 10845, 11704, 11945

TV : 10463

Aventurier : 11865

Vidtech : 10178

Viewsonic : 12049, 10864, ​​11564, 10885, 11330, 11365, 11578, 11627, 11742, 12014, 12087

Viore : 11684, 12104, 12352, 13118

Visio : 11758, 12512, 12757, 10864, ​​11756, 10885

Quartiers : 10156, 11156, 10178, 10047, 10017, 10051, 11347

Waycon : 10156

Westinghouse : 1712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11300, 11577

White Westinghouse : 10463, 11661

Wyse : 11365

Zénith : 11423, 12358, 12731, 10178, 10047,10017, 10463, 11265, 11145, 11661, 11365

Codes de télécommande universelle RCA pour Vizio TV

11758, 12512, 12757, 10864, ​​11756, 10885

Codes de télécommande universelle RCA pour téléviseur LG

11423, 11447, 12358, 12731, 12424, 10178, 10017, 11265, 10856

Codes de télécommande universels RCA pour téléviseur Samsung

Codes de télécommande universelle RCA pour téléviseur Hisense

11314, 12098, 12355, 12419

Codes de télécommande universelle RCA pour Sony TV

Codes à distance universels RCA pour téléviseur TCL

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez coupler et programmer une télécommande universelle RCA avec n’importe quelle marque de téléviseur que vous possédez. Avec de tels codes à distance, vous pouvez facilement utiliser une télécommande universelle. Ainsi, la prochaine fois que vous perdrez une télécommande TV, soyez toujours assuré que la télécommande universelle RCA est là pour vous sauver.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.