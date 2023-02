Intel est dans une très mauvaise passe, et ils doivent l’admettre

Point de vue de l’éditeur : Après 30 ans de domination, l’industrie en est venue à considérer Intel comme un géant qui a connu des moments difficiles. Nous ne pensons pas que ce soit la bonne façon de voir l’entreprise, et cela crée des angles morts mentaux qui entravent notre capacité à évaluer quelles sont les bonnes prochaines étapes pour l’entreprise. Mais c’est vrai, Intel est dans une très mauvaise passe. Elle doit l’admettre, surtout en interne. Nous ne prévoyons pas l’apocalypse, mais nous pensons qu’il est temps de reconnaître qu’Intel ne sera plus jamais la force qu’il a été, et ne l’a probablement pas été depuis longtemps.

En réalité, Intel n’est pas le géant de l’industrie. La part totale d’Intel dans la capacité de l’industrie est d’environ 10 %, ce n’est pas un géant qui a trébuché, c’est un acteur de niche et ce depuis des années. Certes, ils occupent un créneau à forte valeur et à prix élevé, mais c’est quand même un créneau.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

La meilleure analogie à laquelle nous pouvons penser ici est celle des automobiles. Mercedes vend environ 10 % des voitures aux États-Unis, tout comme Intel détient environ 10 % de la capacité de l’industrie. Imaginez maintenant si Mercedes perdait d’une manière ou d’une autre sa marque – peut-être un rappel massif ou une série d’accidents très médiatisés causés par des véhicules. Ils perdraient non seulement des parts de marché, mais aussi toute la valeur de leur marque, entraînant une tendance à la baisse des ventes à long terme qu’il serait très coûteux de creuser pour s’en sortir. Intel est la marque de luxe des semi-remorques et du coup leurs voitures n’avancent pas vite. Nous avons suffisamment torturé cette analogie, le fait est qu’Intel n’occupe vraiment pas le terrain stratégique élevé que nous pensions tous qu’il occupait.

Intel est la marque de luxe des semi-remorques et du coup leurs voitures n’avancent pas vite.

Après leur dernière série de résultats, en particulier leurs prévisions pour 2023, nous sommes de plus en plus d’test qu’Intel n’a plus d’options. Ils prévoient qu’ils vont brûler 15 milliards de dollars de liquidités l’année prochaine, une somme énorme même pour une entreprise avec 34 milliards de dollars de liquidités nettes dans son bilan.

Après leur roadmap désastreuse le mois dernier, nous devons nous interroger sur la capacité de l’entreprise à prévoir avec précision ses activités. Nous avons en fait de nombreux autres exemples de failles systématiques dans leurs capacités de prévision, mais aucun n’est aussi public que cet événement. Nous avons donc peu confiance dans les prévisions de 15 milliards de dollars de l’entreprise, elles pourraient facilement être beaucoup plus élevées. Ajoutez à cela la nécessité de continuer à financer leurs besoins de fabrication et leurs besoins de trésorerie sont immenses.

Il n’est pas non plus clair si 2024 sera meilleure. Au fond, nous avons toujours soutenu que l’entreprise a une tâche devant elle et que c’est une tâche existentielle – elle doit rattraper son retard dans la fabrication. Au plus tôt, ils prévoient d’atteindre cet objectif à la fin de 2024, ce qui indique qu’il ne sera probablement pas pris en compte dans les résultats avant 2025. À ce moment-là, les soldes bancaires de l’entreprise seront dangereusement bas.

De plus, si Intel parvient d’une manière ou d’une autre à atteindre la parité des processus en 2025, il devra encore reconstruire son activité. Cela conduit à des questions évidentes sur Intel Foundry Services (IFS). La seule façon pour Intel d’obtenir une part plus significative de la capacité de l’industrie est qu’IFS commence à faire de vraies affaires et à braconner certains gros clients de TSMC.

Nous avons soutenu en privé, et maintenant en public, qu’IFS ne peut pas devenir une véritable entreprise avant la fin de la décennie, il y a tout simplement trop de travail à faire d’abord. Même l’activité CPU historique d’Intel doit être considérée avec une certaine prudence. Au moment où Intel pourra être vraiment compétitif dans le domaine des processeurs, le marché des processeurs sera très différent. Jusqu’à il y a cinq ans, environ 90 % des dépenses en silicium dans le centre de données allaient aux processeurs (et à la mémoire), ce chiffre est déjà en baisse. Et bien que la croissance du cloud signifiera probablement que les volumes totaux d’unités CPU continueront de croître, ils ne seront plus la partie cruciale du centre de données. C’est un changement massif du marché. Ajoutez à cela tous les processeurs en silicium et Arm de chez nous qui arrivent sur le marché, il devrait être clair que le marché des processeurs post-2025 ne sera plus aussi amusant qu’il l’était autrefois.

Et tandis qu’Intel se bat pour sa vie, le reste de l’industrie avance, ses pairs faisant tous de grands pas pour s’adapter à un monde de silicium personnalisé et de calcul hétérogène. Avec sa dernière série de coupes, Intel sera loin derrière le peloton pour desservir ces marchés. Intel a maintenant quitté la plupart des marchés des réseaux et de la mémoire, a abandonné une grande partie de ses efforts RISC V, a abandonné les ambitions automobiles de Mobile Eye et devrait bientôt quitter les FPGA. Si elle rattrape la fabrication, l’entreprise sera en grande partie une entreprise de semi-produits monoproduit.

La partie la plus frustrante est qu’il n’y a pas de voie alternative claire qu’ils puissent suivre.

Beaucoup de gens diraient qu’Intel devrait se scinder en deux – une société de conception et une société de fonderie – tout comme AMD / GlobalFoundries l’ont fait il y a dix ans. Nous voyons la logique là-dedans, nous avons plaidé en faveur de cela dans le passé. Notre hypothèse est que la rue, ainsi que certains membres du conseil d’administration d’Intel, sont fortement favorables à cette approche. Mais il y a de vrais problèmes avec cela.

Tout d’abord, il a fallu à AMD et GloFo la majeure partie de la décennie qui a suivi pour se stabiliser et revenir à la fonctionnalité. De manière critique, il y a le problème très réel de savoir comment financer les fabs. GloFo a abandonné les processus de fabrication avancés il y a des années. Un IFS autonome ferait-il de même ? Ils commenceraient leur vie avec un seul client, le côté conception d’Intel, et ce client dépend de processus avancés. La somme d’argent nécessaire à Intel pour rattraper son retard est immense et à ce stade semble incalculable – 50 milliards de dollars ? Il est difficile d’imaginer une structure qui inciterait les investisseurs à participer à ce financement. La taille et la nature apparemment sans fond de l’engagement sont trop importantes, même pour les plus grands fonds de capital-investissement.

Cela indique probablement que la seule alternative viable est celle qu’ils tentent actuellement – collecter autant d’argent que possible, supplier le gouvernement pour plus, ignorer la rue et courir comme l’enfer vers Intel 20A.

Dans tout cela, nous pensons qu’il est important d’être très prudent en attribuant le blâme. L’équipe de direction actuelle n’est pas la cause première du problème et a probablement la seule solution viable. Il y a une décennie de mauvaises décisions qui ont amené Intel ici. Cela étant dit, nous pensons qu’il est temps pour l’équipe de direction de reconnaître la profondeur de leur situation. Couper le dividende, évidemment. Pour aller plus loin, Pat Gelsinger n’aurait pas dû réduire son salaire de 25%, il aurait dû le couper de 1 dollar et un gros tas d’options à prix élevé. Et pour leur appel aux gains, ils doivent changer le récit, abandonner davantage les conseils, les cuisiner. Ensuite, commencez à donner des jalons qui comptent. Établissez des métriques traçables pour la fabrication – pas seulement la roadmap, mais les jalons de R&D et de production – montrez à la rue ce qui doit être fait, puis faites un rapport sur ces réalisations. Nous avons dépassé le point des demi-mesures et des prévisions TAM bizarrement optimistes.

L’industrie doit le reconnaître et, plus important encore, l’entreprise doit l’internaliser. Il y a eu trop de commentaires publics de la part des cadres intermédiaires d’Intel qui ont un fort parfum de déni ou d’inconscience. Intel est trop grand pour disparaître complètement, mais il va émerger comme une société très différente dans quelques années, et aura probablement de nouveaux propriétaires. Nous ne prétendons pas que Doomsday est à nos portes, mais nous pensons qu’il est temps de reconnaître la réalité qu’Intel ne sera plus jamais la force qu’il a été, et ne l’a probablement pas été depuis longtemps.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :