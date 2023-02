Whatsapp : Adieu la compression d’image sur mobile et ordinateur

Envoyer des photos d’un appareil à un autre a toujours été une tâche facile avec WhatsApp. Cependant, jusqu’à présent, la pleine résolution des photos ne pouvait pas être conservée lors de l’envoi. Que ce soit via l’application mobile ou via WhatsApp Web et WhatsApp Desktop. Mais avec la récente augmentation de la limite de fichiers de 100 Mo à 2 Go, ce n’était qu’une question de temps avant que le problème de la compression d’image ne soit résolu.

WhatsApp Web nous permettra enfin d’envoyer des photos sans perte de qualité depuis l’ordinateur

WhatsApp a déjà fait le premier pas vers cette solution en intégrant la fonctionnalité dans sa version bêta mobile. Maintenant, selon WABetaInfo, les développeurs travaillent également à apporter cette fonctionnalité à WhatsApp Web. Nous pouvons le voir par la nouvelle option qui apparaîtra dans le menu d’envoi. Où l’utilisateur peut choisir entre la qualité « standard » et « HD » lors de l’envoi de l’image. Cette dernière option permettra à l’utilisateur d’envoyer les photos dans leur résolution la plus élevée possible. Sans aucune perte de qualité.

Il est important de noter qu’il existe actuellement une compression d’image dans les images que nous envoyons via WhatsApp. C’est pourquoi la qualité n’est pas toujours la meilleure. Cela est particulièrement évident lorsque l’on compare l’image originale avec l’autre. Avec l’intégration de la nouvelle fonctionnalité, ce problème n’existera plus, ce qui permettra aux utilisateurs de partager plus facilement leurs photos en haute qualité avec leurs amis et leur famille via l’application.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité est toujours en cours de développement et n’est pas encore accessible à tous les utilisateurs de WhatsApp Web. Cependant, les développeurs ne devraient pas tarder à terminer l’intégration. Et il devrait être disponible pour une utilisation dans un proche avenir. En conclusion, l’intégration de la possibilité d’envoyer des images en pleine résolution sur WhatsApp Web est une mise à jour très attendue qui améliorera grandement l’expérience utilisateur.