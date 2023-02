L’armée américaine abat un quatrième objet non identifié ce mois-ci

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans une situation considérée comme sans précédent en temps de paix, l’armée américaine a abattu ce mois-ci un quatrième objet volant au-dessus de l’espace aérien nord-américain. La dernière cible, décrite comme une structure octogonale avec des cordes mais sans charge utile, a été abattue au-dessus du lac Huron dans le Michigan à 14 h 42, heure locale, dimanche, sur ordre du président Biden.

Un communiqué du Pentagone indique que l’objet a été détecté samedi à 20 000 pieds au-dessus de sites militaires dans le Montana, une altitude qui aurait pu l’amener à interférer avec le trafic aérien commercial. Les avions de combat F-16 ont utilisé un missile air-air pour abattre l’objet alors qu’il traversait la région des Grands Lacs.

Cet incident est le quatrième du genre en huit jours. Le 4 février, un gros ballon soupçonné d’être utilisé pour la surveillance a été abattu au large de la Caroline du Sud. La Chine a déclaré qu’il appartenait au pays, mais a insisté sur le fait que le ballon avait été dévié de sa trajectoire lors de recherches météorologiques, bien que le Pentagone affirme que l’équipement qu’il transportait aurait pu être utilisé pour intercepter les communications.

Les objets abattus en Alaska et au Yukon, au Canada, étaient beaucoup plus petits et ne ressemblaient pas étroitement au premier ballon. L’armée est en alerte accrue et recherche des OVNI sur radar depuis l’observation initiale.

Selon la BBC, un responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient communiqué avec Pékin au sujet du premier objet après n’avoir reçu aucune réponse pendant plusieurs jours.

Le général de l’US Air Force Glen VanHerck, chef du NORAD et du US Northern Command, a déclaré que l’armée n’avait pas identifié quels étaient les trois objets les plus récents ni comment ils sont restés à flot. Il a déclaré aux journalistes qu’ils étaient appelés « des objets, pas des ballons, pour une raison ».

Parler d’objets volants non identifiés a conduit à des questions sur les extraterrestres. Lorsqu’on lui a demandé si un tel scénario avait été exclu, VanHerck a déclaré: « Je laisserai la communauté du renseignement et la communauté du contre-espionnage le comprendre. Je n’ai rien exclu. » Cependant, un responsable anonyme de la défense a déclaré à Reuters qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les objets étaient extraterrestres, et un haut responsable a déclaré à ABC News que les trois objets les plus récents étaient probablement des ballons météorologiques plutôt que des ballons de surveillance.

Les États-Unis et le Canada sont actuellement en train de récupérer les débris des objets abattus pour analyse. Certains débris du premier ballon ont déjà été récupérés.

« Que s’est-il passé ces deux dernières semaines environ […] n’a été rien de moins que de la folie. Et l’armée doit avoir un plan non seulement pour déterminer ce qui existe, mais aussi pour déterminer les dangers », a déclaré Jon Tester, le sénateur du Montana.

Les incidents ont fait que les tensions entre les États-Unis et la Chine ont atteint des sommets jamais vus depuis que Nancy Pelosi s’est rendue à Taïwan l’année dernière. Bloomberg écrit que la Chine se prépare à abattre un objet non identifié survolant les eaux près de la ville portuaire de Qingdao, à environ 15 miles à l’est de la base navale de Jianggezhuang, qui abrite des sous-marins balistiques et nucléaires d’attaque et le premier porte-avions du pays. « La Chine se réserve le droit d’utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires », a déclaré le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kefei, après que le premier objet a été abattu aux États-Unis.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :