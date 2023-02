LightPDF : tous les outils dont vous avez besoin pour travailler avec des fichiers pdf en un seul endroit

Le paysage de travail actuel qui nécessite une combinaison d’activités à distance et en personne rend crucial d’avoir un programme de conversion et d’édition PDF fiable. C’est pourquoi nous examinons de plus près l’une des solutions les plus populaires et les plus conviviales disponibles sur Internet. LightPDF est une solution tout-en-un gratuite pour convertir et éditer des fichiers PDF. Avec cet outil, vous pouvez transformer sans effort vos documents en différents formats de fichiers et apporter des modifications, y compris l’ajout de protection, à vos PDF, le tout gratuitement. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, cet article vous fournira un guide complet à cet égard.

Si vous cherchez une solution pour convertir un fichier PDF en un document Word ou d’autres formats, LightPDF est une excellente option à considérer. Cet outil en ligne peut convertir plusieurs fichiers à la fois, ce qui en fait un outil efficace pour les utilisateurs qui ont fréquemment besoin de convertir et de modifier des fichiers PDF.

Fonctionnalités principales de LightPDF

L’un des principaux avantages de LightPDF est qu’il s’agit d’un outil en ligne, vous n’avez donc pas besoin de télécharger de logiciel supplémentaire sur votre ordinateur. Au lieu de cela, vous pouvez simplement accéder à l’outil à partir de votre navigateur. Si vous préférez, LightPDF propose également une application de bureau pour Windows, qui inclut la possibilité de convertir des fichiers au format PDF et de les modifier. Cependant, pour enregistrer votre travail, vous devrez passer à un abonnement payant.

LightPDF vous offre les fonctionnalités suivantes :

Lire et modifier des PDF

Ajouter un filigrane à un fichier PDF

Fractionner un fichier PDF

Combinez plusieurs fichiers PDF

Signer un PDF

Compresser un fichier PDF

Annoter un PDF

Crypter les PDF

Déverrouiller les PDF

Convertir un PDF vers/depuis une autre image ou un autre format de fichier

Extraire du texte de PDF

Convertissez et modifiez vos fichiers PDF avec LightPDF

Pour convertir vos fichiers PDF, téléchargez-les simplement sur LightPDF. Vous aurez la possibilité de « Convertir directement » ou « Reconnaissance pour OCR ». L’option « Convertir directement » convertira les pages numérisées en images, tandis que l’option « Reconnaissance pour OCR » convertira les pages numérisées en texte modifiable. Le processus de conversion peut prendre de quelques secondes à quelques minutes, selon la longueur du fichier PDF et l’option de conversion que vous choisissez.

Lors de nos tests, LightPDF a produit des résultats précis, même lorsque les PDF contenaient des tableaux, des graphiques ou des images. Le processus de conversion a conservé le format du document original, avec très peu de problèmes de formatage. Une fois le processus de conversion terminé, vous pouvez télécharger le document Word et apporter les modifications nécessaires. Lorsque vous avez terminé l’édition, vous pouvez facilement reconvertir le document au format PDF.

En plus du convertisseur PDF vers Word, LightPDF propose une gamme d’autres outils, notamment des éditeurs PDF, des filigranes PDF, des PDF divisés, des PDF compressés, etc. Il existe également des options pour annoter un PDF et ajouter une signature.

À partir de la conversion PDF :

Bien que LightPDF offre plusieurs de ses outils gratuitement, si vous souhaitez profiter du traitement par lots, vous devrez acheter un abonnement VIP. Cet abonnement commence à 19,90 $ par mois pour un usage personnel et à 79,95 $ par an pour les clients professionnels. Avec un abonnement VIP, vous aurez accès au traitement par lots et la possibilité de télécharger un nombre illimité de fichiers sur le cloud.

Verdict

En conclusion, LightPDF est une solution pratique et efficace pour convertir des fichiers PDF en documents Word. Avec sa conception intuitive, il est facile à utiliser et accessible depuis n’importe quel appareil avec un navigateur. Que vous soyez un professionnel occupé qui a besoin de convertir plusieurs fichiers ou un étudiant qui a besoin d’apporter des modifications à un document PDF, LightPDF est une excellente option à considérer.