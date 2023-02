Le Samsung Galaxy A04e reçoit la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung a commencé à déployer la nouvelle mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 pour le Galaxy A04e. La mise à niveau a déjà été publiée pour une grande liste de téléphones éligibles et le moment est venu pour les téléphones en attente sélectionnés qui ont été annoncés au cours des derniers mois. Hier, la mise à jour est en ligne pour le Galaxy M04 et c’est le moment pour le Galaxy A04e.

Samsung pousse le firmware Android 13 sur le Galaxy A04e avec le numéro de version du logiciel A042FXXU1BWA9. Au moment d’écrire ces lignes, l’OTA est en train de semer aux Émirats arabes unis, en Inde, au Sri Lanka, au Vietnam et au Népal, il sera également publié dans d’autres régions dans les prochains jours.

Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, assurez-vous d’avoir suffisamment de données sur votre appareil. La dernière mise à jour est lancée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. La liste des modifications confirme également le nouveau correctif de sécurité mensuel – janvier 2023.

Passant aux modifications et fonctionnalités, la mise à jour Galaxy A04e Android 13 se déroule avec de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides et bien d’autres. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0 ou vous pouvez consulter le changelog complet sur la page d’assistance de Samsung.

Si vous êtes un fier propriétaire du Galaxy A04e et que vous attendez la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre téléphone vers le dernier logiciel. Vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez charger plusieurs fois le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

