Les meilleurs annonceurs de Twitter n’aident pas Elon Musk à rembourser sa dette

Après le rachat d’Elon Musk, Twitter a changé de pied en cap. Le nouveau PDG a renvoyé plus de la moitié des choses et a également ordonné à son équipe de réécrire le code. Eh bien, nous supposons que vous connaissez toutes ces histoires et quel buzz elles ont fait sur le net. Il n’y a pas si longtemps, Pathmatics a signalé que plus de la moitié des 1 000 meilleurs annonceurs sur Twitter (septembre 2022) n’étaient plus sur la plateforme au cours des premières semaines de janvier. Leur niveau de vie a atteint un niveau sérieux.

Les meilleurs annonceurs laissent Elon Musk seul avec ses dettes

625 des 1 000 principaux annonceurs de Twitter, tels que Coca-Cola, Jeep, Wells Fargo et Merck, avaient cessé de diffuser des publicités en janvier. Par exemple, Wells Fargo « a suspendu la publicité payante sur Twitter » mais continue de l’utiliser comme canal social.

Bien sûr, une telle décision a eu un impact important sur les revenus publicitaires de Twitter. Il a chuté de plus de 60% d’octobre de l’année dernière au 25 janvier de cette année pour le mois. Quant aux chiffres, Twitter a gagné 48 millions de dollars contre 127 millions de dollars.

Ce qui est étrange, c’est que les annonceurs s’inquiètent de la sécurité et de la stabilité de la plateforme après le rachat de Musk. Mais en fait, le système a déjà eu de sérieux problèmes avant cela. Peiter Zatko, ancien responsable de la sécurité de Twitter, a accusé Twitter de ne pas avoir fourni les informations appropriées à la FTC scellées plus tôt.

Alors que l’activité publicitaire de Twitter a toujours été beaucoup plus petite que celle de ses rivaux Facebook et Google, elle génère toujours la plus grande partie de ses revenus. Ainsi, Elon Musk va faire face à de sérieux problèmes car il paie des intérêts sur la dette qu’il a contractée pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars.

Quant aux autres grands annonceurs qui diffusent encore des publicités, ils ont considérablement réduit leurs dépenses publicitaires sur la plate-forme. HBO, par exemple, était le premier annonceur de Twitter en septembre, avec 12 millions de dollars de dépenses publicitaires pour le mois, et n’a dépensé que 54 000 dollars en janvier.