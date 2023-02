Voici comment masquer les messages et les chats sur WhatsApp

WhatsApp est une application de messagerie instantanée largement utilisée qui permet aux utilisateurs de discuter avec leurs amis, leur famille, leurs collègues et d’autres contacts. Avec son utilisation intensive, il peut y avoir des situations où les utilisateurs peuvent ne pas vouloir que d’autres accèdent à leurs chats pour des raisons de confidentialité ou de confidentialité. Dans de tels cas, il devient nécessaire pour les utilisateurs de connaître le processus de masquage des chats dans WhatsApp avec un mot de passe ou de les archiver ou de transférer les conversations vers un autre emplacement. Cet article fournira un guide complet sur la façon de masquer les chats dans WhatsApp, pourquoi masquer les messages et les chats sur WhatsApp, et les différentes méthodes pour le faire.

Comment masquer les messages et les chats sur WhatsApp

Pourquoi masquer les messages et les chats sur WhatsApp

Dans le monde d’aujourd’hui où les problèmes de confidentialité sont en augmentation, la possibilité de masquer les messages et les chats dans WhatsApp est une fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs qui apprécient la confidentialité et souhaitent que leur expérience de messagerie reste organisée. Cette fonctionnalité permet de protéger les données personnelles et les conversations privées. Minimise les distractions pendant le travail ou d’autres activités qui nécessitent de la concentration. Et aide à garder la boîte de message propre et facile à gérer.

Comment masquer les chats WhatsApp sur Android avec la fonction d’archivage

La manière native de masquer les chats WhatsApp sur Android consiste à utiliser la fonction d’archivage. Pour archiver une discussion, les utilisateurs doivent ouvrir WhatsApp sur leur appareil Android et sélectionner la discussion qu’ils souhaitent masquer. Après cela, ils doivent appuyer et maintenir le chat, cliquer sur l’icône avec la flèche vers le bas, et le chat sera archivé. Pour accéder aux chats archivés, les utilisateurs doivent lancer WhatsApp, faire défiler vers le haut de l’écran et sélectionner l’option Chats archivés au-dessus de la barre de recherche.

Comment masquer les conversations dans WhatsApp sans les archiver

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas archiver les discussions mais les garder facilement accessibles, une application tierce comme GBWhatsApp peut être utilisée. GBWhatsApp est une version modifiée de l’application WhatsApp originale et offre une gamme de fonctionnalités supplémentaires par rapport à l’application conventionnelle. Cependant, il est important de noter que l’application n’a pas été développée par les sources officielles. Et il n’y a aucune garantie sur le niveau de sécurité qu’il offre aux utilisateurs.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Comment masquer toutes les conversations WhatsApp

Pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité, bloquer l’accès à tous les chats WhatsApp est une bonne option. Il existe plusieurs appareils dotés d’une fonction permettant de verrouiller n’importe quelle application à l’aide d’un code d’accès ou d’une empreinte digitale. WhatsApp a également lancé l’option de verrouillage d’application pour les appareils Android qui permet aux utilisateurs de verrouiller leurs discussions avec leurs empreintes digitales. Une autre alternative consiste à télécharger un casier d’application, tel que ChatLock+, depuis le Play Store. Après l’installation, les utilisateurs doivent lancer l’application, activer l’option de blocage de WhatsApp, saisir un code PIN à 4 chiffres et chaque fois qu’ils ouvrent WhatsApp, ils devront saisir le code PIN pour protéger leurs chats des intrus.

En conclusion, WhatsApp est une application de messagerie instantanée largement utilisée qui offre aux utilisateurs la possibilité de masquer les chats, soit en les archivant, soit en utilisant une application tierce, soit en bloquant l’accès à tous les chats via un mot de passe ou une empreinte digitale. Avec les méthodes mentionnées ci-dessus, les utilisateurs peuvent protéger efficacement leur vie privée et organiser leur expérience de messagerie.

Whatsapp vs concurrents

Les applications de messagerie instantanée sont devenues un élément crucial de notre vie quotidienne. Comme ils nous permettent de communiquer avec nos amis, notre famille et nos collègues à tout moment, de n’importe où. Ces dernières années, le marché a connu l’essor de plusieurs applications de messagerie instantanée, WhatsApp, Telegram et Messenger étant parmi les plus populaires. Ces applications sont dans une bataille constante, se disputant l’attention et la loyauté des utilisateurs.

WhatsApp, qui appartient à Facebook, existe depuis 2009. Et est depuis devenu l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Il est connu pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation, avec des fonctionnalités telles que les appels vocaux et vidéo, les discussions de groupe et la possibilité de partager des fichiers et des photos. WhatsApp a également fait de la confidentialité une priorité absolue, avec un cryptage de bout en bout pour tous les messages. S’assurer que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent voir les messages.

Telegram, en revanche, est disponible depuis 2013 et gagne en popularité. En raison de son accent sur la confidentialité et la sécurité. Telegram offre une gamme de fonctionnalités qui plaisent aux utilisateurs qui recherchent des options plus avancées, notamment la possibilité de créer des groupes avec jusqu’à 200 000 membres, des discussions secrètes chiffrées d’un appareil à l’autre et une minuterie d’autodestruction pour les messages. De plus, Telegram propose un service basé sur le cloud. Ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs messages et chats depuis n’importe quel appareil. Ainsi que la possibilité d’envoyer et de recevoir facilement des fichiers volumineux.

Enfin, Messenger, qui appartient également à Facebook, existe depuis 2011. Et a évolué pour devenir une application de messagerie instantanée riche en fonctionnalités. Messenger offre un large éventail de fonctionnalités, notamment des discussions de groupe, des appels vocaux et vidéo, la possibilité de jouer à des jeux et la possibilité d’effectuer des paiements et d’envoyer de l’argent à des amis. Messenger s’intègre également aux autres services de Facebook. Faciliter la connexion des utilisateurs avec leurs amis Facebook et partager les mises à jour.

En conclusion, la bataille des applications de messagerie instantanée entre WhatsApp, Telegram et Messenger est houleuse, chaque application offrant des fonctionnalités uniques qui répondent aux différents besoins des utilisateurs. Bien que nous connaissions WhatsApp pour sa simplicité et sa concentration sur la confidentialité. Telegram offre des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs qui recherchent plus de contrôle et de confidentialité. Messenger, d’autre part, est une application complète qui s’intègre aux autres services de Facebook. Et offre un large éventail de fonctionnalités. En fin de compte, le choix de l’application à utiliser dépend des besoins et des préférences de l’individu. Comme chaque application a ses propres forces et faiblesses.