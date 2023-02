La PS5 va rendre votre PC jaloux avec cette mise à jour

La PlayStation 5 devrait recevoir une mise à jour majeure, actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés dans son programme bêta. Cette mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment l’arrivée de Discord, la plate-forme populaire de chat et de communication vocale, et l’ajout du VRR (taux de rafraîchissement variable) à 1440p. Cette nouvelle mise à jour reflète les efforts de Sony pour attirer les joueurs habitués à l’écosystème du jeu sur PC.

La PS5 prendra bientôt en charge le 1440p

Pendant des années, la PS5 a proposé une fonctionnalité de chat vocal, mais il lui manquait la fonctionnalité complète de plates-formes comme Discord, qui est devenue un standard dans la communauté des jeux sur PC. C’est pourquoi l’arrivée de Discord sur la PS5 est un développement si excitant. Grâce à cette intégration, les joueurs PC et PS5 pourront communiquer en temps réel via le chat vocal, rendant le jeu multiplateforme encore plus fluide.

En plus de l’arrivée de Discord, la mise à jour comprendra également plusieurs autres ajouts importants. Les joueurs pourront télécharger leurs captures de jeu directement sur l’application PlayStation. Élimine le besoin de transférer des fichiers par d’autres méthodes. Il s’agit d’une amélioration significative pour les joueurs qui ont lutté avec ce problème depuis le lancement de la PS5.

De plus, la mise à jour permettra la migration des données sauvegardées d’une PS4 vers la PS5 via le PlayStation Network, rendant la transition vers la nouvelle console encore plus fluide. C’est un autre problème auquel les joueurs sont confrontés depuis le lancement de la PS5. Et Sony l’a enfin abordé dans cette mise à jour.

Plus largement, cette mise à jour souligne l’engagement de Sony à attirer les joueurs PC sur la PS5. Avec l’augmentation du coût des ordinateurs portables et des cartes graphiques, Sony a un avantage unique avec sa console. Qui est capable d’afficher 1440p à un prix abordable de seulement 499 $. Ceci, combiné à l’ajout du VRR pour 1440p et à la compatibilité avec Discord, montre l’intention de Sony de faire de la PS5 une option plus attrayante pour les joueurs sur PC.

Cette mise à jour représente une avancée majeure pour la PS5. Et les joueurs peuvent s’attendre à des développements encore plus excitants dans un avenir proche. Les consoles étant enfin de retour en stock, Sony poursuivra son travail pour attirer davantage de joueurs sur sa plateforme.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Et la PS5 Pro ?

La PlayStation 5, ou PS5, est l’une des consoles de jeu les plus réussies de tous les temps depuis sa sortie en novembre 2020. La console a reçu de nombreux éloges pour ses performances à haute vitesse, ses graphismes époustouflants et son excellente bibliothèque de jeux. Cependant, malgré son succès, il y a eu des rumeurs et des spéculations sur la sortie potentielle d’une version plus puissante de la PS5, baptisée PS5 Pro.

Alors que Sony n’a pas annoncé officiellement l’existence d’une PS5 Pro, des rumeurs sur la nouvelle console circulent depuis des mois. Certaines sources affirment que la PS5 Pro sera plus puissante que la PS5 standard. Doté de capacités matérielles et de performances améliorées.

Si ces rumeurs sont vraies, il est probable que la PS5 Pro comportera des composants matériels améliorés, notamment un GPU plus puissant, une plus grande quantité de RAM et des vitesses de stockage plus rapides. Cela pourrait se traduire par des graphismes encore plus époustouflants, des performances plus fluides et une expérience de jeu plus immersive.

De plus, la PS5 Pro pourrait également offrir une prise en charge des écrans à plus haute résolution, y compris une résolution 8K et des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela rendrait la console encore plus attrayante pour les joueurs qui recherchent l’expérience de jeu ultime.

Une autre fonctionnalité potentielle de la PS5 Pro pourrait être l’intégration de la technologie de ray tracing. Le ray tracing est une technique de rendu de pointe qui fournit un éclairage et des ombres plus réalistes dans les jeux vidéo. Si la PS5 Pro prend en charge cette technologie, elle pourrait offrir des graphismes encore plus époustouflants et une expérience de jeu plus immersive.

Bien qu’il n’y ait aucun mot officiel de Sony concernant la sortie d’une PS5 Pro, la société a l’habitude de publier des versions mises à niveau de ses consoles. Par exemple, la PlayStation 4 Pro est sortie en 2016, offrant des performances améliorées et une compatibilité avec les écrans 4K.

En conclusion, la PS5 Pro n’est qu’une rumeur à ce stade. Et il n’est pas clair si cela deviendra jamais une réalité. Cependant, avec le succès de la PS5 standard et la demande croissante de consoles de jeu encore plus puissantes, il est possible que nous voyions une PS5 Pro à l’avenir. Que cela devienne une réalité ou non, une chose est sûre : l’avenir du jeu s’annonce radieux. Et nous avons hâte de voir ce qui va suivre.