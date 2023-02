Elon Musk va vous payer pour utiliser Twitter

Elon Musk, l’actuel PDG de Twitter, a récemment annoncé un changement révolutionnaire dans la plateforme de médias sociaux. Il entend rémunérer ses utilisateurs. Dans un tweet récent, il a déclaré que les créateurs de tweets pourront recevoir une partie des revenus générés par la publicité. Avec le montant reçu en fonction des impressions d’annonces en réponse au tweet d’origine. Plus un tweet a de succès, plus il reçoit de réponses, plus son créateur gagnera d’argent. Chaque fois que quelqu’un entre dans le tweet et fait défiler vers le bas pour voir les réponses, une impression publicitaire est générée. Et une partie des revenus ira au compte de l’utilisateur.

Gagner de l’argent sur Twitter est devenu possible

Cependant, cette annonce soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Il n’y a aucune information sur le pourcentage des revenus qui ira aux utilisateurs, comment ils les collecteront ou comment ils sauront même combien d’impressions leurs publicités tweet génèrent. Bien que Musk ait déclaré que la fonction sera disponible depuis l’annonce, les détails ne sont pas clairs. Cela pourrait potentiellement être lié à la fonctionnalité de portefeuille qui devait être implémentée sur Twitter. Ou une éventuelle crypto-monnaie associée. Mais aucune déclaration officielle n’a eu lieu pour le confirmer.

Une chose que Musk a précisé est que pour recevoir l’argent, les utilisateurs devront d’abord le payer. La fonction ne sera disponible que pour les utilisateurs vérifiés avec Twitter Blue. Cela indique qu’ils devront fournir leur identité et payer les frais d’abonnement chaque mois. Pour obtenir la marque bleue sur leur nom.

En conclusion, cette annonce, comme beaucoup d’autres faites par Musk depuis qu’il a pris en charge Twitter, contient de nombreux détails fins et la clé sera dans la façon dont elle est appliquée. Ce changement ne sera bénéfique qu’aux utilisateurs les plus connus du réseau social, alors que pour le reste, il ne servira qu’à remplir les caisses d’Elon Musk.