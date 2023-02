Vous devriez éviter ces mauvaises habitudes de charge pour protéger la batterie de votre smartphone

En tant qu’utilisateur de smartphone, il est facile de développer des habitudes lors de la charge de votre appareil qui semblent inoffensives, mais qui en réalité peuvent avoir un impact négatif sur la longévité et les performances de votre batterie. Un bon entretien de la batterie est essentiel pour garantir que votre téléphone dure le plus longtemps possible et éviter d’éventuels problèmes à l’avenir. Dans cet article, nous aborderons trois habitudes déconseillées lors de la recharge d’un smartphone. En changeant ces habitudes, vous pouvez améliorer la vitesse de charge, prolonger la durée de vie de la batterie et protéger votre téléphone contre les dommages potentiels. Il est important de se rappeler que la batterie est l’un des composants les plus critiques de votre téléphone. Et doit être traité avec soin et attention.

Prendre soin de la batterie de votre smartphone est important pour s’assurer qu’elle dure le plus longtemps possible et continue de fonctionner efficacement. Malheureusement, de nombreuses personnes ont des habitudes qui peuvent nuire à la santé de la batterie de leur smartphone, ce qui peut entraîner des problèmes à l’avenir. Dans cet article, nous discuterons de trois habitudes que vous devriez éviter lorsque vous chargez votre smartphone, et comment ces habitudes peuvent affecter votre appareil.

3 habitudes lors de la recharge de votre smartphone à éviter

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Charger votre téléphone avec l’étui

L’une des habitudes les plus courantes chez les utilisateurs de smartphones est de charger leur téléphone avec l’étui toujours allumé. Cependant, cela n’est pas recommandé, car cela peut entraîner deux problèmes majeurs : la surchauffe de la batterie et la rupture du connecteur. Le connecteur de charge peut casser à cause d’un boîtier mal conçu. Ce qui peut avoir une mauvaise ouverture pour le câble, l’amenant à mal s’adapter. Au fil du temps, cela peut entraîner la rupture du connecteur. De plus, dans certains cas, il peut devenir trop chaud lors de la charge. Ce qui peut ralentir la vitesse de charge et réduire la durée de vie de la batterie. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de retirer la coque lors du chargement de votre téléphone.

Utilisation quotidienne du chargeur rapide

Si votre smartphone est livré avec un chargeur de 40 W ou plus rapide, il est important de ne pas l’utiliser tous les jours. Cette habitude peut dégrader considérablement la batterie dès la première année d’utilisation. Pour éviter cela, vous pouvez avoir un chargeur secondaire plus lent que vous utilisez pour les recharges nocturnes. Vous pouvez alors utiliser le chargeur rapide uniquement lorsque vous avez besoin d’une charge rapide. Cela peut ne pas sembler intuitif, mais l’utilisation quotidienne d’un chargeur extrêmement rapide peut mettre votre batterie à rude épreuve et la dégrader plus rapidement.

Vider la batterie en dessous de 5 %

Une autre habitude qui peut être préjudiciable à la batterie de votre smartphone est de vider la batterie en dessous de 5 % avant de la charger. Cette habitude est la pire de toutes. Comme cela met beaucoup de stress sur la batterie lorsque la cellule chute de 10 à 15 %. Si vous répétez cette habitude tous les jours, la dégradation de votre batterie sera bien supérieure à la normale. Pour éviter cela, il est préférable de charger votre téléphone lorsque la batterie est à 15-20 % et non plus bas. Bien qu’il soit acceptable de le faire de temps en temps, il n’est pas recommandé de répéter cette habitude tous les jours.

En conclusion, prendre soin de la batterie de votre smartphone est important pour s’assurer qu’elle dure le plus longtemps possible et continue de fonctionner efficacement. En évitant les trois habitudes décrites dans cet article, vous pouvez améliorer la charge de votre téléphone, prolonger la durée de vie de votre batterie et prévenir de futurs problèmes. N’oubliez pas que la batterie est l’un des composants les plus importants de votre téléphone. Il est donc important d’en prendre bien soin.

En évitant ces habitudes et en prenant soin de votre batterie, vous pouvez améliorer la vitesse de chargement de votre téléphone, augmenter la durée de vie de votre batterie et prévenir de futurs problèmes. Bien que ces habitudes puissent sembler petites et insignifiantes, elles peuvent avoir un impact important sur votre batterie. Il est donc préférable d’en tenir compte.