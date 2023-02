Les ventes de Nintendo Switch dépassent la PS4, mais des temps plus difficiles arrivent pour Nintendo

Nintendo Switch vient de sauter sur la Game Boy et la PlayStation 4 et est devenue la troisième console la plus vendue de tous les temps. Nintendo a enregistré 122,55 millions d’unités de ventes à la fin de 2022. Et tous ces chiffres proviennent du rapport sur les résultats récemment annoncé.

Alors, cela indique-t-il que la Nintendo Switch est en avance sur la PlayStation 2 et la DS ? Pas vraiment! Il doit encore rattraper ces deux consoles. Et bien qu’être la troisième console la plus vendue soit une bonne chose, c’est la seule doublure argentée dans un nuage plus sombre pour Nintendo.

La survente de la PS4 et de la Game Boy avec Switch n’a pas fait grimper les revenus de Nintendo

Les ventes d’unités Nintendo Switch pour la période de neuf mois sont tombées à 14,91 millions contre 18,95 millions. Cette comparaison est tirée du décompte des ventes de décembre 2022 et 2021. Et le chiffre d’affaires global de l’entreprise a enregistré une baisse de 5,6 % pour l’exercice se terminant en mars.

La même chose est vraie pour les ventes de jeux. Il a chuté de 4 % au cours de la même période. Même avec les nouveaux titres Pokemon Scarlet/Violet, qui ont totalisé 20,51 millions d’unités vendues, Nintendo n’a pas pu compenser la baisse.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Compte tenu de tout cela, Nintendo a abaissé ses prévisions pour l’exercice à 18 millions contre 19 millions d’unités avec 5 millions de jeux en moins. Autrement dit, il poursuit une tendance à la baisse par rapport à l’année dernière.

Nintendo a attribué la baisse à la pénurie continue de semi-conducteurs. Le manque de consoles sur le marché affecte également les ventes de logiciels. Cependant, Sony a établi un nouveau record de ventes avec la PS5, qui a augmenté de 82 % d’une année sur l’autre. Oui, même avec la pénurie, Sony a réussi à vendre 7,1 millions de PS5 au cours du dernier trimestre.

Peut-être que le problème de Nintendo Switch se résume à son matériel vieillissant. Alors que les acheteurs optent pour le dernier modèle OLED, les modèles standard Switch et Switch Lite sont en déclin. Le Switch est également relativement moins puissant que les consoles PS5 et Xbox.

Néanmoins, Nintendo a déclaré que la transition vers sa prochaine console était « un objectif majeur » pour eux. Et cela pourrait commencer à faire cette transition très bientôt.