Le Xiaomi Band 8 est en production : à venir avec le Xiaomi 13 Ultra

Les trackers de fitness sont des produits en tête des classements. Xiaomi y a son propre siège. Le dernier modèle a été lancé à la mi-2022. Donc, personne n’a attendu qu’un smartband de suivi arrive bientôt. Mais aujourd’hui, le leaker Mukul Sharma a révélé que le nouveau produit portable baptisé Xiaomi Band 8 avait déjà été mis en production. En d’autres termes, le nouveau portable est en route et arrivera bientôt sur le marché.

Mi 13 Ultra et Xiaomi Band 8 sont en route

Soit dit en passant, Xiaomi a prévu de lancer les modèles de la série Xiaomi 13 dans le monde le 26 février en prélude à la conférence MWC. La série comprendra trois modèles – la variante vanille, le Mi 13 Pro et le Mi 13 Lite (la version globale devrait s’appeler Civi 2). Cela indique également que le cameraphone dont on parle beaucoup – Xiaomi 13 Ultra – n’assistera pas à la scène.

Il y a donc tout lieu de penser que le Xiaomi Band 8 arrivera avec le Xiaomi 13 Ultra. Ce dernier devrait arriver sur le marché en avril voire en mai.

En fait, les trois dernières générations de Mi Bands ont toutes été lancées au cours du premier semestre. En rassemblant toutes ces informations, il s’avère que le prochain modèle viendra après un an.

En général, les principales caractéristiques de tout smartband sont l’affichage, l’autonomie de la batterie, la connectivité, les fonctions sportives et de surveillance de la santé, etc. Ainsi, il n’y a pas beaucoup de choses avec lesquelles jouer. Nous pensons donc que le Xiaomi Band 8 devrait être livré avec un écran plus grand, des spécifications Bluetooth plus avancées, une durée de vie de la batterie plus longue, un suivi de la santé sportive plus professionnel, etc. Nous aimerions également voir la prise en charge de la charge sans fil.

À titre de référence, le modèle actuel arbore un écran AMOLED de 1,1 pouce, diverses fonctions de surveillance du sport/de la santé, une autonomie de 14 jours, divers cadrans de montre et bien d’autres. Pas en vain, c’est l’une des meilleures options sur le marché.