Ce sont les sièges les plus sûrs dans un avion (mais la plupart des gens ne les réservent pas)

Cela a été révélé par une analyse statistique qui a indiqué quels sièges sont les plus susceptibles de sortir vivants d’un accident d’avion.

Il est probablement arrivé à tout le monde de réserver un vol et de devoir choisir l’un des sièges encore disponibles. En espérant par exemple pouvoir sélectionner le siège le plus près possible de l’avant de l’avion, pouvoir débarquer plus rapidement, ou pouvoir éviter l’aile pour pouvoir regarder la vue depuis le hublot . Personne n’a peut-être jamais pensé à choisir l’endroit qui peut s’avérer le plus sûr, c’est-à-dire celui qui, en cas d’urgence, pourrait nous protéger le plus. Pourtant, comme le révèle une étude récente, certains endroits sont plus sûrs que d’autres et, par coïncidence, font partie de ce que nous espérons ne pas être les derniers.

Avant d’aborder le fond de la sécurité des sièges individuels, il est important de souligner que l’avion est le moyen de transport le plus sûr. Selon les données du National Safety Council des États-Unis, les chances de mourir dans un avion sont d’environ 1 sur 205 552, contre 1 sur 102 dans une voiture. Cependant, certains endroits peuvent encore réduire ce risque, tandis que d’autres peuvent s’avérer statistiquement plus dangereux.

Quels sont les sièges les plus sûrs dans un avion

Une analyse TIME portant sur 35 ans de données sur les accidents d’avion (1985 à 2000) a révélé que les sièges centraux à l’arrière d’un avion sont associés à un taux de mortalité inférieur, 28 % par rapport aux 44 % des sièges côté couloir dans la section centrale. En d’autres termes, ils sont statistiquement plus sûrs que les autres sièges.

Lieux rouges associés à des taux de mortalité plus élevés, lieux orange et jaune associés à des taux plus faibles / Crédit : Time video

Sur la base de la rangée, l’analyse a indiqué que les sièges situés à l’avant de l’avion sont associés à un taux de mortalité de 38 %, ceux du milieu à 39 % et ceux à l’arrière à 32 %.

Bien sûr, tout dépend des circonstances de l’accident, car si, par exemple, la queue de l’avion subit un impact plus important, les passagers des rangées du milieu et de devant pourraient mieux s’en sortir que ceux assis à l’arrière. Cependant, quant à la raison pour laquelle les sièges du milieu sont plus sûrs que les sièges de fenêtre ou d’allée, cela pourrait se résumer à la protection offerte par la présence d’une personne de chaque côté.



