Caractéristiques du Oppo Find N3 : Sera-t-il meilleur que le Galaxy Z Fold 5 ?

Après une première itération réussie, Oppo a réorganisé sa gamme de téléphones pliables avec deux téléphones sous la série Oppo Find N2. L’un d’entre eux, l’Oppo Find N2 Flip, devrait bientôt atteindre les marchés mondiaux. Le N2 Flip apportera enfin une certaine concurrence à la série Samsung Galaxy Z Flip avec des spécifications convaincantes. Si le N2 Flip obtient un certain succès sur les marchés mondiaux, nous pourrions voir Oppo étendre sa disponibilité. Cela dit, les Oppo Find N3 et Find N3 Flip pourraient devenir mondiaux. Il semble que la marque prépare en fait les nouveaux téléphones alors que les premières rumeurs apparaissent.

Oppo Find N3 – spécifications d’affichage inclinées

La série Oppo Find N3 n’arrivera probablement qu’en décembre 2023. Cependant, nous ne pouvons pas écarter un changement dans les plans. Maintenant qu’Oppo consolide sa présence sur le marché pliable, nous ne serions pas surpris de voir plus de versions. À titre de comparaison, Vivo a présenté le Vivo X Fold en avril de l’année dernière et le Vivo X Fold S quelques mois plus tard avec une actualisation des spécifications. De la même manière, Oppo pourrait à peu près sortir l’Oppo Find N3 dans les mois à venir.

Les nouvelles informations proviennent directement de la station de chat numérique fiable. Selon le pronostiqueur, Oppo travaille sur un nouveau téléphone pliable avec le numéro de modèle PHN110. Ce produit pourrait venir sous le nom d’Oppo Find N3 5G au second semestre 2023.

Selon le leakster, l’Oppo Find N3 embarquera un écran OLED LTPO avec une résolution de 2 260 x 2 440 pixels. De plus, il apportera un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fait intéressant, la résolution indique une augmentation par rapport au Find N2 5G qui a une résolution d’affichage de 1 792 x 1 920 pixels. La conclusion est que l’Oppo Find N3 intègre un écran plus grand pour offrir un avantage sur le Galaxy Z Fold 4 ou son successeur. L’Oppo Find N2 a un écran intérieur de 7,1 pouces, tandis que le Galaxy Z Fold 4 contient un écran plus grand de 7,6 pouces. Le téléphone de Samsung a une résolution de 2 176 x 1 812 pixels.

Avec un écran plus grand, nous pouvons également voir un châssis plus grand. En conséquence, il y aura plus de place pour la batterie. Ce serait une grande amélioration, et aussi un avantage par rapport à la série Galaxy Z Fold. L’Oppo Find N2 dispose déjà d’une plus grande batterie de 4 520 mAh. Le Galaxy Z Fold 4 contient une unité plus petite de 4 400 mAh. Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent bientôt, mais encore une fois, le moment de ces fuites peut indiquer un lancement plus tôt pour la série Oppo Find N3.