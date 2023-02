Elon Musk a restreint l’utilisation d’Internet en Ukraine : « Starlink n’est pas fait pour la guerre »

Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, a expliqué que le réseau Starlink n’a pas été créé pour guider des armes : « Il ne doit être utilisé qu’à des fins humanitaires ».

Les fusées SpaceX lancées dans l’espace n’ont pas seulement amené des astronautes à la Station spatiale internationale. Au contraire. Ces dernières années, leur objectif principal a été de transporter les satellites qui construisent Starlink en orbite, la constellation capable d’apporter l’Internet haut débit dans n’importe quelle partie du monde. Même dans une zone de guerre. Le service a également été lancé en Italie la semaine dernière.

À l’heure actuelle, Starlink garantit une connexion Internet dans de nombreuses régions d’Ukraine. Cette technologie est utilisée pour les communications civiles et militaires. Maintenant, SpaceX a décidé d’imposer des limites, étant donné que dans les accords avec le gouvernement ukrainien, cette technologie ne devait pas être utilisée pour des actions offensives.

C’est ce qu’a déclaré Gwynne Shotwell, président de SpaceX : « La technologie Starlink n’a jamais été destinée à être utilisée comme une arme mais à des fins humanitaires ». La thèse de SpaceX est que le réseau Starlink a également été utilisé par l’armée ukrainienne pour guider des drones ou définir les cibles de missiles lancés contre des bases russes.

Pourquoi Starlink permet à l’Ukraine de rester connectée

Après l’entrée des premiers chars russes à la frontière ukrainienne, Elon Musk a décidé d’entamer une collaboration avec Mykailo Fedorov, ministre de la Transition numérique. Musk a envoyé tout le matériel nécessaire pour établir le signal, permettant ainsi à l’Ukraine de résister au sabotage russe sur les réseaux de télécommunications. SpaceX a continué à soutenir l’Ukraine tout au long de cette année de guerre, malgré quelques moments tendus à l’automne.

En effet, Musk avait demandé au Pentagone de financer l’intégralité de l’opération Starlink, qui a coûté environ 80 millions d’euros jusqu’en octobre. La demande de Musk a provoqué une brève crise diplomatique avec les institutions ukrainiennes et les critiques dispersés de divers côtés. Au final, le PDG de Starlink est revenu sur ses pas : « Au diable… Même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien ».

Maintenant, nous risquons une nouvelle série de tensions. Mykhailo Podolyak, conseiller du gouvernement ukrainien, a posté sur Twitter une attaque contre la stratégie de SpaceX : « Cela fait maintenant un an que la résistance ukrainienne a commencé et les entreprises doivent décider : soit elles se rangent du côté de l’Ukraine et du droit à la liberté, soit elles sont sur le côté de la Fédération de Russie et son « droit » de tuer et de conquérir de nouveaux territoires. SpaceX et Gwynne Shotwel devraient choisir une option spécifique ».