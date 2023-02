Une nouvelle fuite laisse tomber des indices majeurs sur la sortie de Last of Us Part 3

ViewerAnon, un leakster fiable, a récemment révélé que The Last of Us : Part 3 est déjà en développement. Non seulement cela, mais il a également déclaré que le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, était à nouveau aux commandes. Cette nouvelle surprend les joueurs qui attendaient le troisième chapitre mais n’avaient aucune idée que le développement était déjà en cours.

Dans une interview avec THR, Druckmann a changé d’avis sur The Last of Us: Part 2 étant la fin de l’histoire. Il a dit: « Je pense qu’il y a plus d’histoire à raconter. ». Dans de nombreuses interviews, il a déclaré qu’il ne voulait pas fermer toutes les possibilités pour d’autres histoires dans l’univers The Last Of Us.

ViewerAnon, un leaker très fiable, a récemment découvert une fuite passionnante. Selon son Tweet, The Last of Us Part 3 de Naughty Dog est déjà en préparation. Non seulement ViewerAnon, mais un autre leakster qui a révélé le développement de la PlayStation 5 Slim suggère également que le jeu est en préparation.

Date de sortie de The Last of Us Part 3

Sony aurait répertorié le titre Last of Us Part 3 comme « En développement » dans une interview interne. Mais il y a plus dans cette histoire. Masajasu Ito de Sony avait précédemment déclaré que le cycle de vie de la PS5 serait de sept ans. Le rapport de TechWafer sur PlayStation 6 suggère également que la console sortira entre 2026 et 2027. Gardant cela à l’esprit, The Last of Us: Part III (3) sortira probablement au moment de la sortie de PlayStation 6. En conséquence, nous pouvons anticiper que ce jeu sera prêt pour les joueurs dans trois à quatre ans.

Y aura-t-il un Last of Us Part 3 ?

Pendant des mois, il y a eu des spéculations sur la sortie d’un troisième volet de la franchise de Naughty Dog, The Last of Us. Nous avons enfin suffisamment de données pour affirmer que le jeu est en cours de développement. Cependant, il n’y a pas de déclaration officielle d’un représentant ou d’un porte-parole pour le moment.

Paul Tassi, journaliste pour Forbes, a dit quelque chose de similaire : « Le moment serait opportun. La première partie de The Last of Us est sortie en juin 2013. Two est sortie en juin 2020, mais le studio développait encore Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy. Alors oui, une sortie potentielle en 2026 correspondrait à la troisième partie et aux plans apparemment de HBO pour la deuxième série.

On suppose que le réglage du jeu se déroulera quelques années après les événements de The Last of Us: Part II. La partie 3 commencera par le voyage d’Ellie alors qu’elle cherche à se venger de la mort de Joel. Il pourrait y avoir à la fois de nouveaux emplacements et des emplacements de retour des jeux précédents, tels que le comté de Jackson de The Last of Us.