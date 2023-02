Une étude révèle que plus de travailleurs utilisent ChatGPT sans en parler à leurs patrons

Une patate chaude : l’engouement pour les chatbots va plus loin qu’on ne le pensait. Une étude récente révèle que 43 % des professionnels utilisent des outils d’IA, y compris ChatGPT, pour des tâches liées au travail. La majorité, près d’un tiers, le font sans en informer leur patron.

Dans une récente enquête auprès de 11 793 utilisateurs de Fishbowl, près de 70 % des travailleurs ont affirmé avoir utilisé des outils d’IA pour des tâches liées au travail, ce qui reflète l’intérêt accru du public pour l’assistance et l’automatisation de l’IA, stimulé par des innovations telles que ChatGPT. C’est une augmentation massive par rapport aux 27% de professionnels qui ont avoué utiliser des outils d’IA générative pour des raisons professionnelles dans une étude Fishbowl de début janvier.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient informé leurs responsables de l’utilisation des outils d’IA pour le travail, 68 % ont répondu que non. Les participants à l’étude comprenaient des employés d’Amazon, Bank of America, Edelman, Google, IBM, JP Morgan, McKinsey, Meta, Nike, Twitter et des milliers d’autres.

De plus, Fishbowl a noté une augmentation de 107 % des publications et des commentaires sur son réseau social mentionnant ChatGPT entre le 2 et le 23 janvier. Les répondants affirment utiliser ChatGPT pour créer diverses choses, notamment des lettres de motivation, des e-mails et de la rédaction.

Fait intéressant, ChatGPT est conçu pour simuler une conversation humaine et peut être utilisé pour fournir un service client ou des informations. Sa précision dépend de la qualité des données qui y sont introduites. Plus il contient de données, plus il devient précis.

Alors que de plus en plus de professionnels utilisent désormais l’IA pour les aider dans leur travail, l’éducation est devenue un secteur où ChatGPT deviendrait immédiatement un problème brûlant. En utilisant la technologie de base, il est maintenant facile pour les enfants de tricher sur les devoirs et les essais d’application à l’université. Une nouvelle enquête menée par la ressource éducative en ligne Study.com rapporte qu’un enseignant sur quatre de la maternelle à la 12e année a surpris au moins un élève en train de tricher en utilisant ChatGPT. Cette découverte s’accompagne de la controverse selon laquelle de nombreux éducateurs soumettent des documents à noter via ChatGPT AI sans le consentement ou la connaissance des étudiants et des administrateurs.

Sans aucun doute, l’influence de l’IA ne fera que croître à l’avenir. Microsoft a lancé mardi une toute nouvelle version de Bing qui intègre ChatGPT pour améliorer l’expérience utilisateur globale. De même, Google s’apprête à lancer Bard, son chatbot rival, dans les prochaines semaines.

