Google lance Chrome 110, se sépare de Windows 7

Qu’est-ce qui vient de se passer? Windows 7 a été initialement mis en production le 22 juillet 2009 et n’est plus officiellement pris en charge par Microsoft. Et maintenant, l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires pour PC perd le support d’une autre application extrêmement populaire – Google Chrome.

Sorti le 7 février, Chrome 110 est la première version du navigateur Web le plus populaire qui ne fonctionnera pas sur Windows 7. Google suit l’exemple de Microsoft en abandonnant définitivement l’ancien système d’exploitation, Chrome nécessitant désormais Windows 10 au minimum. Ce n’est pas le seul changement apporté par la mise à jour, mais c’est certainement le plus remarquable, en particulier pour les nombreux millions d’utilisateurs qui utilisent encore l’ancien système d’exploitation.

Chrome 110 a été promu au canal stable pour Windows, Mac et Linux, où la mise à jour sera déployée au cours des prochains jours et semaines. Chrome 110 inclut plusieurs modifications et améliorations, en particulier sur le plan de la sécurité, où les développeurs de Chromium ont corrigé au moins 15 bugs de sécurité allant d’un niveau de gravité « élevé » (3) à « faible ».

Les bugs corrigés ont été découverts dans le moteur JavaScript V8, les communications WebRTC, l’utilisation du GPU et ailleurs. Comme d’habitude, Google remercie tous les chercheurs en sécurité qui ont travaillé avec l’entreprise au cours du cycle de développement pour rendre la version stable de Chrome un peu plus sûre qu’auparavant.

Chrome 110 inclut également des pages d’erreur réseau personnalisables et la possibilité d’utiliser l’authentification biométrique « sur les ordinateurs pris en charge » (c’est-à-dire là où le hardware biométrique est réellement présent) tout en gérant les mots de passe avec le gestionnaire de mots de passe du navigateur. Chrome 110 est également la première version à prendre en charge la super résolution vidéo RTX de Nvidia, une technologie propriétaire permettant de mettre à l’échelle facilement les flux vidéo sur les cartes GeForce RTX.

D’autres modifications incluent un paramètre de traduction automatique pour les langues sélectionnées, le prise en charge de la traduction manuelle sur iOS et un processus plus simple de vérification des mots de passe. Les utilisateurs de bureau Chrome peuvent désormais bénéficier d’une expérience plus sécurisée en activant le prise en charge de la méthode d’identification de verrouillage d’écran du système si le hardware biométrique n’est pas disponible.

À partir de Chrome 110, les utilisateurs qui exécutent encore Windows 7, Windows 8.x et Windows Server 2012/R2 auront trois choix. Ils peuvent continuer à utiliser une ancienne version du navigateur qui est toujours compatible avec les systèmes d’exploitation susmentionnés ou passer à un navigateur différent comme Firefox (les développeurs de Mozilla débattent également de la manière de supprimer progressivement le support de Windows 7 en ce moment.) Le troisième choix, et probablement le mieux serait d’installer une version plus récente de Windows ou de mettre à niveau votre PC si votre hardware actuel ne prend pas en charge un système d’exploitation plus récent.

Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’en 2025 au moins.

