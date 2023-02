Le Samsung Galaxy S23 Ultra reçoit une nouvelle édition spéciale BMW

Samsung a lancé la série Galaxy S23 plus tôt ce mois-ci. Les appareils étaient des mises à niveau incrémentielles par rapport à leurs prédécesseurs, mais ces mises à niveau incrémentielles étaient des mises à niveau de « qualité de vie ». Par exemple, les modèles vanille et Plus ont apporté des batteries plus grosses. En ce qui concerne le Galaxy S23 Ultra, c’était la mise à niveau la plus importante. Samsung continue de faire de cet appareil son véritable produit phare, et le S23 Ultra apporte un appareil photo de 200 MP, une charge plus rapide et la plus grande batterie de la série. Puisqu’il s’agit de la variante la plus spéciale, elle mérite également une édition spéciale pour la rendre unique. Samsung s’est associé à BMW pour lancer un nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition.

Le gros problème est que cette version est exclusive à la patrie de Samsung, la Corée du Sud. La nouvelle édition spéciale présente des différences dans l’aspect et la convivialité de l’appareil. Comme vous pouvez l’imaginer, les fonctionnalités supplémentaires s’ajoutent au prix de l’appareil, c’est donc l’un des cas où la nouvelle édition coûte plus cher.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra BMW Edition arrive

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition coûte 1 727 000 KRW, soit à peu près 1 300 $. La variante standard coûte moins cher dans le pays. Nous ne pensons pas que les différences de prix repousseront les passionnés. Seulement 1 000 unités de l’appareil seront vendues, donc les collectionneurs courront probablement pour récupérer leurs unités. L’appareil sera en vente jusqu’au 13 février. Cet appareil est disponible en une seule option avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra BMW apporte un package spécial et des accessoires supplémentaires. Comme d’habitude, il y a une boîte d’emballage orientée BMW. Il est livré avec un étui rigide avec la calandre et le design du capot du G80 inspiré de l’automobile classique BMW M3 E30. Il y a six badges sur le téléphone représentant les performances de BMW. Nous avons également une cocarde BMW qui a été dévoilée l’année dernière pour célébrer le 50e anniversaire de la marque. Le téléphone dispose également d’une animation de démarrage unique avec la voiture BMW M3.

Il existe également d’autres extras, notamment un compresseur d’air miniature, une montre analogique, un porte-lunettes de soleil, une affiche, un livre photo, un porte-clés et l’emblème en métal «We Are M». Il existe également un bon de démarrage pour le BMW Driving Center en Corée du Sud, offert aux clients chanceux.

En termes de spécifications, il s’agit du même téléphone avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un appareil photo principal de 200 MP, Gorilla Glass Victus 2, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W et One UI 5.1.