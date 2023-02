Des scientifiques découvrent un anneau autour d’une planète naine mais ne peuvent pas l’expliquer

La vue d’ensemble : Outre les anneaux emblématiques de Saturne, plusieurs autres planètes possèdent également des anneaux. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement leurs propriétés ou comment ils se forment, et une découverte récente remet sérieusement en question ce qu’ils pensaient savoir.

La planète naine Quaoar (prononcez « Kwawar ») se trouve bien au-delà de Neptune dans une région d’objets du système solaire en orbite connue sous le nom de ceinture de Kuiper. Avec un diamètre d’environ 690 miles (1 100 km), Quaoar est le septième plus grand objet de la ceinture de Kuiper – environ la moitié de la taille de Pluton, voisin bien connu de Kuiper.

Des astronomes ont récemment confirmé l’existence d’un anneau autour de Quaoar grâce au télescope Cheops (Charactizing Exoplanet Satellite) de l’Agence spatiale européenne (ESA). En regardant Quaoar passer devant des étoiles lointaines, les observateurs ont remarqué que quelque chose d’autre autour du monde nain atténuait également ces étoiles. Ils ont vérifié qu’il s’agissait d’un anneau en combinant les découvertes de Cheops avec les données des télescopes au sol prises entre 2018 et 2021.

Cependant, la découverte a déconcerté les astronomes. Grâce aux forces de marée, les objets célestes avec une gravité suffisamment forte – comme les planètes – déchireront toute entité plus petite maintenue ensemble uniquement par la gravité qui se rapproche trop. Nous appelons la distance où cela se produit la limite de Roche. L’anneau de Quaoar orbite à près de sept fois et demie le rayon de la planète, bien au-delà de la distance que la science dicte aux lunes de se former.

La science a observé que les anneaux ont tendance à se former à l’intérieur de la limite de Roche tandis que les lunes orbitent à l’extérieur de la frontière. Nous l’avons vu avec d’autres planètes de notre système solaire, notamment Saturne et les planètes naines Chariklo et Haumea. L’anneau de Quaoar se trouve au-delà de sa limite de Roche, ce qui soulève la question : pourquoi n’a-t-il pas fusionné en une deuxième lune aux côtés du seul satellite connu de la planète, Weywot ?

L’ESA théorise actuellement que le froid extrême à la distance orbitale de Quaoar – environ 44 fois la distance entre la Terre et le Soleil – empêche les morceaux de glace qui composent l’anneau de se coller les uns aux autres. L’ESA admet que davantage d’informations sont nécessaires et que nous devrions reconsidérer notre compréhension des systèmes d’anneaux et de la limite de Roche.

