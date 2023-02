L’IA a aidé à concevoir plus de 100 puces, faut-il s’inquiéter ?

Vue d’ensemble : les plates-formes de discussion et de connaissances basées sur l’intelligence artificielle telles que ChatGPT, Google Bard et le nouveau Bing de Microsoft avec l’assistance de l’IA attirent la part du lion ces derniers temps, mais ce n’est pas le seul domaine dans lequel l’intelligence artificielle fait de grands progrès.

La société d’automatisation de la conception électronique Synopsys a récemment révélé que les clients travaillant avec son Synopsys DSO.ai (Design Space Optimization AI) ont créé 100 tape-outs commerciaux dans un large éventail de domaines et de nœuds.

Un client, STMicroelectronics, a réalisé la toute première bande de conception commerciale utilisant l’IA sur le cloud (dans ce cas, Microsoft Azure). Selon Philippe d’Audigier, directeur de la conception du hardware SoC chez STMicroelectronics, le système a augmenté leur productivité d’exploration de puissance, de performance et de surface (PPA) de plus de 3 fois.

Junhyun Chun, responsable du SoC chez SK Hynix, a déclaré que le système de conception de Synopsys a permis une réduction de 15 % de la surface des cellules et un rétrécissement de la matrice de 5 % dans un projet récent. « Synopsys DSO.ai apporte une énorme efficacité à l’équipe de conception, donnant à nos ingénieurs plus de temps pour créer des fonctionnalités différenciées pour notre prochaine génération de produits », a ajouté Chun.

Selon Synopsys, les clients voient en moyenne plus de 3 fois plus de productivité, jusqu’à 25 % de consommation d’énergie totale en moins et des réductions significatives de la taille des puces, tout en utilisant moins de ressources. Avoir Synopsys DSO.ai dans l’équipe automatise également de nombreuses tâches subalternes, libérant ainsi les employés humains pour qu’ils se concentrent sur d’autres tâches.

Jean Boufarhat, vice-président de l’ingénierie pour les équipes de hardware et d’infrastructure Azure chez Microsoft, a déclaré qu’ils étaient déterminés à démocratiser la conception de puces avancées. Il était donc naturel d’héberger le système de conception Synopsys DSO.ai sur Azure.

Divertir l’IA qui crée des images amusantes ou (tente de) répondre à des questions basées sur des requêtes est une chose, mais avoir du hardware de conception d’intelligence artificielle est une toute autre boîte de Pandore. Que se passe-t-il si quelque chose conçu par un système d’IA fonctionne mal et blesse ou tue quelqu’un ? Qui pointes-tu du doigt ?

Pire encore, que se passe-t-il si l’IA commence à concevoir des portes dérobées secrètes ou devient réellement sensible ? C’est un excellent hardware de science-fiction, mais nous approchons rapidement d’un point où cela pourrait devenir réalité et c’est un peu alarmant.

