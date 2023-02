Fitbit brevète un capteur de pression artérielle pour les montres connectées

Le segment des wearables a beaucoup évolué ces dernières années. Plutôt que d’être de simples compagnons de smartphone, leur grande carte de triomphe a été trouvée lorsque les entreprises ont commencé à fabriquer leurs compagnons de santé/sport. Les marques ont fait évoluer leurs produits avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur la santé. En 2020, nous avons vu l’arrivée de montres avec des capteurs SpO2 pour lire les niveaux d’oxygène dans le sang des utilisateurs. Par ailleurs, ce capteur peut être utilisé pour surveiller le stress des utilisateurs et même suivre leur cycle menstruel. Une autre caractéristique notable est l’ECG. Désormais, les marques s’efforcent de fournir des lectures de glycémie et de pression. Fitbit a fait quelques progrès à cet égard.

Un lecteur de tension artérielle arrive pour les wearables Fitbit

En 2021, Fitbit a commencé des recherches pour développer un système de tension artérielle sans la méthode du brassard. L’étude a été menée auprès de nombreux utilisateurs de Fitbit Sense. L’objectif était de déterminer comment le temps d’arrivée du pouls peut être utilisé pour mesurer la pression artérielle. Maintenant, la société Google a déposé un brevet pour une nouvelle technologie portable de pression artérielle. Il fera bientôt ses débuts avec une nouvelle smartwatch.

Les documents montrent un Fitbit portable avec un capteur de pression à l’écran. Il simulera un brassard de tensiomètre. Pour mesurer la pression artérielle, le portable devra appuyer sur le capteur du panneau avec son index, car c’est là que se trouve l’artère radiale. Le mécanisme simule un brassard de tensiomètre traditionnel. Le système traditionnel est placé sur le bras de l’utilisateur et gonflé jusqu’à ce que le sang ne puisse plus circuler dans l’artère brachiale. L’appareil mesure la force de la fréquence cardiaque par rapport à la pression, puis fournit les chiffres de la pression artérielle.

Le portable Fitbit donnera aux utilisateurs des instructions pour appliquer la bonne quantité de pression. De plus, un capteur PPG mesurera le rythme cardiaque. Cela permettra à l’appareil de fournir des lectures systoliques et diastoliques. Les lectures systoliques font référence à la pression dans vos artères lorsque votre cœur bat, et les lectures diastoliques peuvent être définies comme la pression dans vos artères lorsque votre cœur se repose entre les battements.

Pour l’instant, il n’y a aucune prévision pour la sortie de cette technologie. Cependant, nous pouvons nous attendre à des nouvelles plus tard cette année, compte tenu du calendrier de l’année dernière, Fitbit mettra à jour certaines de ses gammes d’ici septembre.