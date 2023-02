Vivo V27 Pro et V27e apparaissent sur Google Play Console

Vivo se prépare à introduire bientôt la série Vivo V27 sur le marché indien. Pour l’instant, nous savons que la société lancerait quatre modèles – Vivo V27 4G, V27 5G, V27 Pro et V27e. Contrairement aux générations précédentes, nous ne savons pas si ces téléphones seront des copies directes de la série Vivo S16. Après tout, les fuites indiquent certaines variations dans le matériel. Aujourd’hui, les Vivo V27 Pro et V27e sont apparus dans les listes de la Google Play Console.

Les spécifications clés de Vivo V27 Pro et V27e ont été taquinées

Le Vivo V27 Pro est passé par la console Google Play avec le numéro de modèle V2230. La liste confirme une résolution de 2 400 x 1 080 pixels pour l’affichage. De plus, il confirme que le MediaTek Dimensity 8200 est le processeur à l’intérieur du téléphone. La liste confirme également 8 Go de RAM et Android 13. Les téléphones mondiaux exécuteront probablement FuntouchOS 13.

Ensuite, le Vivo V27e apparaît avec le numéro de modèle V2237. Il contient également une résolution Full HD + avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Sous le capot, nous avons le moindre MediaTek Helio G99. Ce chipset est la dernière évolution de la série Helio G, conçue pour prendre en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. Il améliore également la série G90 avec un processus de fabrication de 6 nm (les anciens processeurs étaient fabriqués en 12 nm). Le processeur est livré avec 8 Go de RAM et ne prend en charge que la 4G. Sans surprise, le téléphone fonctionne également sous Android 13.

Quant à la vanille Vivo V27 avec le numéro de modèle V2246, une liste Geekbench révèle certaines de ses spécifications. La liste confirme un chipset MediaTek non annoncé avec le GPU Mali-G610 MC4 et jusqu’à 12 Go de RAM. A titre de comparaison, le Vivo S16 embarque le Snapdragon 870. Cependant, cela ne semble pas être le cas du Vivo V27.

Caractéristiques du Vivo S16 Pro

En ce qui concerne le Vivo V27 Pro, Google Play Listing suggère qu’il est en fait basé sur le Vivo S16 Pro. Le téléphone est équipé du SoC MediaTek Dimensity 8200 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. En termes d’optique, le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec OIS. Il existe également un jeu de tir ultra large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L’un de ses principaux atouts est l’appareil photo selfie de 50 mégapixels avec mise au point automatique.

Le Vivo S16 Pro dispose également du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, du NFC et d’un port USB Type-C. Il tire son énergie d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire de 66 W. Nous nous attendons à ce que ces spécifications soient également présentes sur le Vivo V27 Pro.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de lancement officielle pour la série Vivo V27. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce qu’il vienne avant la fin février.